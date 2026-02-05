焦點

坎坷倉狗獲救待領養前突然鼻噴血 義工不放棄救助盼扭轉狗狗悲歌

【動物專訊】本報早前報道一隻原是錦上路貨倉的倉狗烏烏，獲義工Kimmy及Loretta救起後，性格溫馴及適合領養，無奈烏烏正準備出領養日前夕卻突然鼻子大量出血，需往獸醫診所輸血及急救。雖然現時情況已回復穩定，但拯救烏烏的醫療費用卻非常龐大，幸獲一眾熱心義工互助透過Facebook及Instagram「毛寶守護計劃」替烏烏眾籌解燃眉。照顧烏烏多年的義工Loretta坦言，看到烏烏由倉獲救的銳變，很希望她最終被愛錫她的人領養，好好渡過餘下生活。

Loretta經常到錦田一帶的貨倉餵狗，經常看到眾多倉狗有一餐、無一餐的悲慘景況，這些忠心狗狗終日為主人看倉，但卻經常捱餓，在沒有人上班的日子，倉狗這些生命卻被人遺忘，仿似最基本需進食的需要也被忘記了。

烏烏是Loretta餵的倉其中一隻倉狗，她於2017年7月出生，一直與其他同伴一起過著無人理的放養式生活，更多次目睹同伴被車撞死等傷痛經歷。直至2024年5月，烏烏的原主人因病決定結束業務，更打算將烏烏棄掉，幸Loretta等人將她救起，改變她的狗生。

「烏烏在倉生活時，她是不親人，或許她終日記住自己需要幫助主人看守貨倉，當有人行近貨倉，她就會吠。烏烏因長期無人打理，狗毛是「一餅餅」，但當我們帶她走時，把這些毛剃掉，烏烏完全就像變了另一隻狗般，非常嗲人，任人撫摸。」Loretta憶述，烏烏獲救時非常瘦弱，因長期缺乏照顧，其身上的厚毛更誇張地重達3公斤。

烏烏被獲救後，Loretta聯絡義工Kimmy協助安排暫托及領養事宜，烏烏入屋後性格變得非常溫馴，喜歡笑、喜歡討摸、親人，她也更超級喜愛貓及狗等動物。義工Kimmy原本正積極地帶烏烏參與多場領養活動尋家，無奈烏烏因普通地打了一個噴嚏，卻突然大量失血，需緊急輸血。幸經搶救後成功止血，在輸血和住院數日後情況趨穩，但多項健康指標仍未達理想水平，仍需密切觀察。

縱使烏烏狗生坎坷，與踏上幸福之路，仍有一步之遙，但Loretta及Kimmy仍不放棄，盼望烏烏下半生可以找到愛錫她的人領養，可以獲得入屋在家生活的滋味。

烏烏原本是錦上路貨倉的倉狗，獲救時皮膚很差，毛都結成一塊塊。
烏烏原本是錦上路貨倉的倉狗，獲救時皮膚很差，毛都結成一塊塊。
雖然生活艱苦，但烏烏性格樂天。
雖然生活艱苦，但烏烏性格樂天。
義工將烏烏救起，為他改頭換面。
義工將烏烏救起，為他改頭換面。
義工將烏烏救起，為他改頭換面。
義工將烏烏救起，為他改頭換面。
義工將烏烏救起，為他改頭換面。
義工將烏烏救起，為他改頭換面。
烏烏重獲新生，已可安排尋找領養家庭。
烏烏重獲新生，已可安排尋找領養家庭。
不料烏烏日前突然大量流鼻血，需要緊急輸血才穩定下來。
不料烏烏日前突然大量流鼻血，需要緊急輸血才穩定下來。
義工希望烏烏盡快康復，找到幸福領養家庭。
義工希望烏烏盡快康復，找到幸福領養家庭。
義工希望烏烏盡快康復，找到幸福領養家庭。
義工希望烏烏盡快康復，找到幸福領養家庭。
義工希望烏烏盡快康復，找到幸福領養家庭。
義工希望烏烏盡快康復，找到幸福領養家庭。

