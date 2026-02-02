坐電動車就會暈車浪？中汽研實測：眩暈機率高 1.5 倍、噁心強度升 62%，4 大原因你可能每日都中緊

近年街上電動車數量明顯增加，隨之而來「坐幾分鐘已想嘔」嘅不良體驗卻也變得常見。「點解坐電動車更易暈車」被愈來愈多討論，而呢種不適其實唔係心理作用。中國汽車研究中心（CATARC）日前發布實測報告，直指乘坐電動車出現眩暈嘅機率比燃油車高 1.5 倍，乘客噁心感強度亦提升 62%，同時揭示電動車更「催吐」嘅四大真正原因！

扭力爆發太快

燃油車引擎最大扭力通常需要轉速爬升先到位，加速相對線性。但電動車電機起步就可輸出最大扭力，同價位下零至一百加速普遍快 2 至 3 秒，突如其來嘅推背感更易刺激前庭系統。​

報告同時提到一個基本事實：當車速變化率超過 0.3g/s，人體前庭系統會因劇烈刺激向大腦傳遞眩暈訊號，令電動車更易觸發暈車。

太安靜反而冇環境提示

電動車冇引擎聲同震動，乘客較難用聲音去預判起步同加減速，結果視覺（見到車廂似乎靜止）同前庭（實際感到加速）之間嘅訊號衝突被放大，暈車感更易出現。

動能回收拖曳感 + 風琴腳

為咗提升續航，電動車普遍支援動能回收，只要鬆開加速踏板就會出現明顯拖拽式減速。報導指減速度可達 0.3 至 0.5g，而頻繁加減速更易暈車。​

另外有一種常見於嘅駕駛習慣叫「風琴腳」（Call 車最常見），即係不斷地板油加速、全鬆踏板靠回收減速，頓挫更明顯，乘客不適更嚴重。

底盤調校與車身姿態

報告點明部分早期電動車底盤調教投入不足，再加上電池增重等因素，刹車點頭、加速抬頭效應更明顯，乘客前俯後仰，暈眩感更易被放大。

車廠「防暈」措施 + 乘客自救貼士

針對暈車問題，部分車企已開始加入「預防模式／防暈模式」。例如限制電機動力輸出，令加速體感更貼近燃油車；又或者限制刹車模式，先減速，再緩放，再線性停穩，同時配合電控去減緩暈車效應。

乘客若想主動減少坐車不適，可以由「視覺預判」同「降低感官衝突」入手：盡量坐前座，望向前方保持開揚視野；行車期間避免睇手機或閱讀，令大腦唔會同時接收「眼見靜止」同「身體在動」嘅矛盾訊號。

覺得開始反胃時，保持通風吸新鮮空氣，必要時短暫落車休息，亦可考慮用生薑產品紓緩噁心。若你明顯對電動車特別敏感，可盡量改搭非電動車。長途行程就可預先考慮抗暈藥，但要留意嗜睡等副作用。

