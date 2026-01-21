坐骨神經痛｜李家超坐骨神經痛驚現「拐杖監誓」？現身立法會笑住回應「OK」 骨科醫生拆解：行得走得未必完全斷尾！

坐骨神經痛｜特首李家超的健康狀況近日成為公眾焦點，早前於元旦日為新一屆立法會議員監誓時，被發現需要帶備拐杖，並數度伸手按住旁邊的茶几借力，特首辦事後證實他患上坐骨神經痛。

特首李家超的健康狀況近日成為公眾焦點，早前於元旦日為新一屆立法會議員監誓時，被發現需要帶備拐杖，並數度伸手按住旁邊的茶几借力，特首辦事後證實他患上坐骨神經痛。相隔兩星期，李家超今日（14日）現身立法會首次會議，雖然步履輕盈且笑容滿面，但他全程選擇坐着發言，更在被追問病情時以簡單四字回應，引起大眾再次對關注這種「都市病」。

今日（14日）上午，李家超出席第八屆立法會首次會議。與元旦日相比，特首今日並未帶備拐杖，進入會議廳時更主動大聲向記者打招呼：「早晨，大家好，早晨！」表現得相當精神。然而，他在長約一小時的議程及發言期間，一反常態地全程坐在椅上完成，而非習慣性的站立發言。

會議結束後，傳媒即時追問其康復進度：「李生你點呀，坐骨神經痛唔痛？」李家超當時面帶笑容，輕描淡寫地回應稱：「OK，多謝」，隨即快步離去。

坐骨神經痛｜專業醫生拆解：坐骨神經痛源於「腰背問題」

到底什麼是坐骨神經痛？根據骨科專科醫生袁智斌指出，坐骨神經痛主要是源於腰背出現問題。最常見的成因包括椎間盤突出或因勞損退化而影響神經線。

袁醫生解釋，人類的腰骨中間有椎間盤，每節都有神經線連接腳部，負責傳遞感覺及控制郁動。當椎間盤「突出來」壓住旁邊的神經線時，患者就會感到下肢疼痛、麻痺甚至無力，這就是俗稱的坐骨神經痛。如果情況嚴重，例如神經線被完全受壓，痛感會令患者難以長時間站立。

坐骨神經痛｜行兩步就「赤赤痛」？ 視乎嚴重程度對症下藥

很多市民以為坐骨神經痛一定要開刀，但袁醫生表示，治療方案會視乎患者的嚴重程度與病發長短：

輕微情況：

醫生一般會考慮透過物理治療、服用口服消炎止痛藥或使用局部消炎止痛藥貼來處理發炎。

嚴重情況：

如神經線嚴重受壓，或者非手術治療一段時間後仍無效，則可能需要手術。

隨着科技進步，現在有透過 X 光導航在神經線附近注射藥物消炎，或利用微創椎間盤手術為受壓的神經線減壓。

坐骨神經痛｜常見迷思：葡萄糖胺有用嗎？

不少患者會自行購買保健品，如「葡萄糖胺」。不過袁醫生提醒，目前並沒有大型科學研究證明葡萄糖胺對治療坐骨神經痛非常有效。它主要針對的是退化性關節炎，且患有糖尿病的人士更不適合服用。