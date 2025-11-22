BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
坤達逃兵老婆柯佳嬿首露面 本尊苦笑回應本來就知情？
【on.cc東網專訊】台灣男團Energy成員坤達因涉及閃兵案，遭新北地檢依涉犯《妨害兵役治罪條例》等罪嫌起訴，並求處2年8月有期徒刑。他的老婆柯佳嬿昨日（21日）為演出的劇集《如果我不曾看見太陽》宣傳，是坤達被逮後首露面，被問及心情，她說還好，提到老公坤達心情，她平靜的說：「他現在正在面對也正在反省，我就是陪着他。」當記者繼續追問，立刻被擋，柯佳嬿搞笑自救，「好啦，我跟曾敬驊有吻戲啦！」引起爆笑。被問及本來就知道老公閃兵嗎？她苦笑回：「當然不知道。」
回顧坤達涉閃兵案，當上月執法人員上門逮人時，坤達因和《綜藝玩很大》遠赴溫哥華錄影，只有柯佳嬿在家。坤達當天立即從溫哥華準備坐飛機回台接受調查，並發聲名道歉，表示會全力配合。不過事發後，柯佳嬿卻遭網友出征，該名網友在她的文章下留言「5月就收到傳票了，執法人員上門還幫忙掩護，真會演。」一向溫和的柯佳嬿，難得強硬反擊，本人親回：「並沒有收過，已截圖。」
而坤達所屬的男團Energy，另一位成員書偉（張書偉）也閃兵，該團宣布休團到明年6月，只剩下明年1月的攻蛋演唱會還如期舉行，而坤達原先傳出確定復工《綜藝玩很大》，三立也證實，不過隨着他被起訴，能否順利重返《玩很大》出現變數。

