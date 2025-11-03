坦尚尼亞國營電視台：哈山宣誓就任總統

低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
聯合國感謝中國繳清近7億美元會費 美國據報拖欠逾30億美元或失投票權
聯合國感謝中國全數繳清本年度近7億美元會費，至於捲入政府停擺風波的美國，據報累計拖欠聯合國逾30億美元。infocast ・ 1 小時前
奧巴馬嚴厲批評特朗普：無法無天、魯莽、充滿惡意、瘋狂
前美國總統奧巴馬週六（1 日）在美國兩個州的競選集會上，力挺民主黨州長候選人，並呼籲選民在下週的選舉中拒絕特朗普政府的「無法無天與魯莽行徑」。鉅亨網 ・ 1 天前
SNAP斷糧！政府停擺逼近最長紀錄 川普失算讓4200萬人沒飯吃
隨著美國政府停擺進入第 33 天，距離史上最長紀錄（2018-2019 年的 35 天）僅一步之遙，國會政治僵局持續，同時一場嚴重的民生危機正因食品援助資金中斷而迅速發酵。 自 10 月 1 日以來，美國政府因撥款法案談判破裂而陷入停擺。目前的僵局核心在於民主黨在預算談判中的強鉅亨網 ・ 7 小時前
荷蘭稱續與中國和國際夥伴聯繫 尋求恢復晶片供應鏈平衡
《路透》引述知情人士報道,美國白宮在一份即將公布的美中貿易協議文件中,將會宣布晶片製造商安世半導體的中國工廠將恢復出貨,此舉對面臨減產的全球汽車製造商而言是好消息。infocast ・ 1 天前
安世中國恢復出口晶片
美國白宮公布中美元首會晤達成的協議細節，包括中方將暫停稀土等的出口管制，以及暫停3月4日以來宣布的所有反制關稅舉措，並採取適當措施，確保中資企業聞泰科技（600745.SS）擁有的荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）在中國的廠房重新對外供應晶片。美國傳媒報道，安世半導體在中國的組裝廠房重新對外出口晶片，有望紓緩全球汽車產業的晶片緊張需求。信報財經新聞 ・ 16 小時前
控奈及利亞未阻基督徒遭殺害 川普揚言考慮派兵
（法新社西棕櫚灘1日電） 美國總統川普今天揚言，如果奈及利亞不阻止他所謂的「伊斯蘭主義分子殺害基督徒」情況，美方將考慮派遣部隊「荷槍實彈」進入這個非洲人口最多的國家。川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「如果奈及利亞政府繼續允許基督徒被殺害，美國將立即對奈國停止一切援助，且很有可能進入這個現已蒙羞的國家，以『荷槍實彈』方式徹底剿滅正犯下這些可怕惡行的伊斯蘭恐怖分子。」法新社 ・ 1 天前
外交部:中方恪守暫停核試承諾 美官員澄清特朗普所指核試非核爆
中國外交部發言人毛寧在例行記者會，回應美國總統特朗普指控中國正秘密測試核武時強調，中國作為安理會常任理事國和負責任的核武國家，始終堅持走和平發展道路，奉行不首先使用核武的政策，堅持自衛防禦的核戰略，恪守暫停核試驗的承諾。毛寧指，中方願與各方共同維護全面禁止核試條約的權威，維護國際核裁軍和核不擴散體系，希望美方亦切實遵守全面禁止核試條約的義務和暫停核試的承諾，以實際行動維護國際核裁軍和核不擴散體系，維護全球的戰略平衡與穩定。另外，美國能源部長賴特澄清特朗普日前有關恢復核試的說法，指總統所指的核試是系統測試，並非核爆。(ST)infocast ・ 2 小時前
從屢次威脅轉為拋出橄欖枝 特朗普安撫亞洲盟友
【彭博】— 經過數月的關稅威脅和國防開支方面的施壓，美國在亞洲的盟友有充分的理由對特朗普保持警惕。但他最終還是通過對該地區三個國家的訪問，傳達了一個明確的信息：美國仍然支持你們。Bloomberg ・ 1 天前
立法會選舉2025｜江旻憓透露正申請放棄加拿大護照 回應與旅遊界關係：體育精神適用所有界別｜不斷更新｜Yahoo
2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，至 11 月 6 日結束。截至 10 月 30 日，已經有 28 名議員明確表示不再參選，包括全部 12 名年屆 70 歲或以上的議員。Yahoo新聞 ・ 1 週前
單車違泊｜政府增聯合執法 單車店疑故態復萌 申訴署促各部門認真解決問題｜Yahoo
申訴專員公署留意到，沙田有單車租賃店鋪長期把大量單車放在店鋪外的行人通道，違泊問題嚴重，於是就政府的規管機制展開調查。公署完成調查發現，單車違泊的問題只是在相關部門執法期間得到短暫改善，不久便故態復萌。公署建議政府繼續進行跨部門協作，緊密監察單車違泊情況，並每月至少一次執行大規模聯合行動等。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
據報英財相擬針對離英富裕人士徵收20%資產稅
英國財政大臣李韻晴即將公布預算案，外電引述消息人士稱，財政部官員已建議數十種可能的加稅方案，以試圖填補高達350億英鎊的財政缺口。目前，李韻晴正考慮對移居海外的富裕人士，徵收相當於其資產值20%的稅項，預計將可因此增加約20億英鎊的收入。 消息人士稱，李韻晴尚未對加稅方案作出最終決定，但預計加稅將集中在富裕階層，同時亦考慮對豪宅徵稅。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
白宮：下周起暫停向中國船隻收取港口費一年
白宮表示，從下周一(10日)起，美國將暫停向與中國有關船隻收取港口費一年，而兩國將就中國造船業領先全球的相關調查結果展開談判。另外，中國亦將暫停先前公布的反制措施。 較早時，美國總統特朗普與中國國家主席習近平達成貿易協議，涉及半導體、稀土及大豆等一系列貿易問題。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
歐盟據悉考慮對華實施「實物」關稅 以確保關鍵原物料的供應
【彭博】— 歐盟正考慮一項新的貿易措施，將要求部分中國出口商在向歐盟出口特定商品時，向歐盟的儲備庫供應關鍵的原物料。Bloomberg ・ 2 天前
哈瑪斯再尋獲3人質遺體 將交還以色列
（法新社加薩巿2日電） 巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯旗下的武裝團體表示，將於今天稍晚交還3名以色列人質的遺體。以色列指責哈瑪斯遲未交還遺體；巴勒斯坦方面則表示，許多罹難者被埋在瓦礫堆下，導致交還進度緩慢。法新社 ・ 11 小時前
美財長警告房地產市場正在衰退 ！再次呼籲聯準會加速降息救經濟
美國財政部長貝森特指出，高利率已讓房地產市場陷入衰退，並呼籲聯準會加速降息以穩定經濟。他強調低收入族群受衝擊最嚴重，經濟部分領域已面臨挑戰。鉅亨網 ・ 14 小時前
美軍加勒比海再擊沉一艘疑似運毒船 釀3死
（法新社華盛頓1日電） 美國國防部長赫格塞斯表示，美軍今天在加勒比海又擊沉一艘涉嫌載運毒品的船隻，造成3人死亡；這是川普政府近期在國際水域打擊疑似運毒船的最新行動。赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台發文說，美軍在加勒比海發起的最新行動，又擊沉了「一艘運毒船」。法新社 ・ 1 天前
日本首相要求與金正恩會面 盼解決日人遭綁架問題
（法新社東京3日電） 日本首相高市早苗今天表示，她已要求與北韓領導人金正見面，盼解決日本公民在1970年代與1980年代遭北韓綁架的長期懸案。北韓經過多年否認後，於2002年承認曾派遣特工1970年代和1980年代綁架13名日本人，利用他們訓練平壤間諜學習日語和日本習俗。法新社 ・ 1 小時前
中國商務部：敦促日方盡快將中方有關實體移出出口管制最終用戶清單
中國商務部部長王文濤在韓國慶州會見日本經濟產業大臣赤澤亮正，雙方就中日經貿關係等交換意見時表示，中日應相向而行，用好出口管制對話等機制，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。中方敦促日方盡快將中方有關實體移出出口管制最終用戶清單。希望雙方共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，推動區域經濟合作進程，為世界經濟注入更多穩定性。 赤澤亮正表示，日方重視發展對華經貿關係，願同中方構建建設性及穩定的關係，積極開展政策對話，增進理解互信，拓展務實合作，共同維護以規則為基礎的國際經濟秩序。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
匯豐私人銀行范卓雲:中美談判加強對美國、中國內地和香港股票的偏高比重立場
匯豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示,美國總統特朗普和中國國家主席習近平上星期於韓國釜山的峰會上取得實質性進展，達成為期一年的戰術性關稅協議。這將令美國把與芬太尼相關的對華關稅從20%減至10%，並延長現有的對等關稅豁免一年。中國同意暫停其新公佈的稀土出口管制一年，並恢復向美國購買大豆。雙方同意暫停對航運業的貿易調查，並暫停對彼此船隻的港口費用一年。「貿易協議為期一年，並需每年重新談判，突顯其戰術性和靈活性，而兩國擱置更具挑戰性和結構性的基本分歧，如雙邊貿易不平衡、中國製造業產能過剩，以及美國對中國的科技出口管制。我們預計此戰術性協議將緩和雙邊貿易衝突，並減低全球貿易不確定性，從而加強我們對美國、中國內地和香港股票的偏高比重立場。」「儘管具有戰術性，我們預計該貿易協議將對中國的增長前景產生積極影響。假設美國對華關稅保持在新的有效稅率，即47.6%，這可能為中國國內生產總值帶來0.3個百分點的增長，並有助於恢復商業信心和投資需求。貿易協議為在中國和整個亞洲運營的國內外企業提供了必需的政策明確性，減低供應鏈的不確定性，其穩定性對中國的增長前景和亞洲的經濟穩定至關重要。」「我們infocast ・ 1 小時前
中加恢復重啟各領域交流合作 卡尼接受習近平邀請訪華
中國國家主席習近平下午在亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間與加拿大總理卡尼(Mark Carney)會談稱雙方同意恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，鞏固轉圜勢頭，共同推動中加戰略夥伴關係發展。卡尼在會面後表示接受習近平邀請訪華。 習近平又指，中方重視加方，願以務實及建設性方式推動兩國關係改善發展的表態，願同加方一道努力，推動中加關係早日回到健康、穩定及可持續的正確軌道。他強調，中加雙方要樹立客觀理性認知，正確看待彼此，從兩國共同和長遠利益出發，並堅持互利共贏，拓展經貿及能源等領域務實合作。 根據加拿大總理辦公室會談記錄，雙方領導人指示官員迅速行動，解決懸而未決的貿易問題與摩擦，同時在會上討論包括農產品、芥花籽、海鮮及電動車等領域的敏感議題與潛在解決方案。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前