坦承罹癌後悲喊世界崩塌！立威廉曬照再發聲

▲立威廉日前首度坦承罹癌後，發文悲喊世界崩塌，而昨（11）日他曬在北海道的新照再發聲，澄清現在已沒有住院。（圖／Leon Jay Williams 立威廉FB）

[NOWnews今日新聞] 49歲新加坡男星立威廉以《綠光森林》、《天國的嫁衣》等偶像劇走紅，不料他在9日突然在社群貼出術後照片，首度坦承罹患甲狀腺癌第2期，直呼「我的世界完全崩塌」，讓外界都非常擔心他的狀態。而在昨（11）日，立威廉再度發聲，公開最新狀況，表示上一篇貼文讓很多人誤會他還在住院，透露那已是幾個月前的事情，現在正在北海道與家人度假，向粉絲報平安。

立威廉日前坦承罹患甲狀腺癌第2期，並公開術後照片，讓外界都非常擔心他的病況，以為他還在住院，而昨日立威廉再度發文，否認住院中的傳聞，「在我上一篇文章之後，很多人都以為我現在住院了。我只想再解釋一下，我之前的狀況是幾個月前發生的，現在感覺好多了」，並透露現在在北海道，還遇到地震，「這裡有一些我們現在在北海道的照片，我們終於可以放假休息了！ 除了前幾天晚上有幾分鐘的輕微震動之外，我們沒有受到地震的影響」。

▲立威廉日前曬出術後照，首度坦承甲狀腺癌第2期。（圖／立威廉IG@leonjaywilliams）

立威廉近況照曝光 粉絲喊話：身體健康最重

照片中，只見立威廉穿著淺藍色厚外套、黑色雪褲，頭戴毛絨的飛行帽，配上墨鏡，望著前方露出笑容，還有跟孩子們的合照，看起來氣色不錯。這也讓粉絲稍稍放心，「太棒了，身體健康最重要！」、「辛苦你了，要好好照顧身體唷」、「很高興聽到你康復的消息，希望你好好放鬆，享受跟家人的時光」、「保持心情愉悦最重要！」等。

立威廉坦承動了2次手術 感謝家人陪伴度過難關

立威廉日前發文透露，過去數月他已進行2次腫瘤切除手術，並搭配放射性治療，目前大部分惡性腫瘤已被移除，他苦中作樂地形容脖子上的疤痕是「紀念品」，象徵他從病魔手中搶回的生命力，他也坦言現在雖然狀況穩定：「這場戰鬥目前我贏了！」但癌症之路並未結束，未來仍須每月抽血追蹤、每天按時服藥，重新適應身體的新節奏。

談及這段低潮，立威廉感謝醫療團隊與科技進步，讓治療得以順利進行，但他更深刻提到，真正支撐他走過最痛苦時期的，是家人無條件的陪伴，不論是妻子、母親、女兒與哥哥，他深情寫道：「家人真的非常重要」，如果沒有他們他不可能在崩潰與恐懼間保持堅強，他也向所有給予祝福的人致謝，強調每一句安慰話都曾給他力量。

資料來源：立威廉FB

