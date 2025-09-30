WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
坦桑石功效是什麼？它來自非洲坦桑尼亞！認識新興寶石坦桑石禁忌
坦桑石-女人對寶石趨之若鶩，尤以鑽石最能俘虜人心，各種色彩斑斕的寶石，如藍寶石、紅寶石、祖母綠等等，也有著醉人的奢華魅力。在眾多寶石中，傳統寶石如鑽石、紅寶石等雖然恆久遠，但寶石市場也有流行榜高低之分，來自非洲坦桑尼亞的坦桑石就是必須認識的新興寶石。讓我們同時深入了解坦桑石為什麼這麼貴？坦桑石適合什麼人？坦桑石值錢嗎以及坦桑石可以帶著睡覺嗎？
坦桑石為什麼這麼貴？
坦桑石因其稀有性與獨特顏色而價格昂貴。它僅在坦桑尼亞基里曼札羅山附近小範圍地區開採，產量極少，屬於稀有寶石。其迷人的藍紫色調隨光線變化，呈現多色性，極具視覺吸引力，深受珠寶愛好者喜愛。此外，市場需求增加及開採限制推高價格，特別是高品質、淨度佳的大顆坦桑石更顯珍貴。
甚麼是坦桑石？
坦桑石（Tanzanite）對大家來說其實既陌生又熟悉，為甚麼這樣說？因為經典電影《鐵達尼號》的「海洋之心」頸鏈的主石正是坦桑石，大概只是我們沒為意那夥是甚麼寶石而已。
坦桑石的故事：
坦桑石來自非洲坦桑尼亞，至1967年才被發現，之後Tiffany & Co.以產地為寶石命名，因為純正坦桑石呈深藍，與藍寶石色澤很相似，單憑肉眼難以分辨，所以被視為藍寶石的代替品。
坦桑石顏色有多少種？
坦桑石是藍色透明的黝簾石，由不同角度看上去會呈現藍色、紫羅蘭色與紫紅等不同色彩，有別於藍寶石的二色性。坦桑石顏色越濃，價格就越高，而分級標準為A至5A，5A為品質最好的指標。
坦桑石功效
坦桑石幫助增強悟性、提升洞察力和直覺力、幫助佩戴者深度認識自我。同時可穩定情緒，消除悲傷和抑鬱，調節佩戴者的心情、驅散憤怒和焦慮。坦桑石可以開發智慧、集中思考、增加記憶力。
坦桑石價格如何？
因全球需求量增加，加上長年的開採，預計坦桑石礦於2025年絕礦，價格只會越升越有，所以有買趁早。
坦桑石硬度介乎6.5至7，比硬度為9的藍寶石低，所以比較易加工切割成不同形狀，而且體積較大，最受歐美市場歡迎。
Tiffany Jean Schlumberger® Tourbillon耳環
由18K黃金和鉑金耳環鑲嵌重逾7克拉的枕形切割坦桑石，搭配圓形明亮式切割鑽石製成。
Bvlgari Baroclo系列「Peacock Wonder」頸鏈
呼應孔雀羽毛的勃勃生機，大膽的色彩和寶石組合展現了巴洛克運動令人驚嘆的奢華，從坦桑石和海藍寶石到綠玉髓和祖母綠，成就了一款華麗的作品。
坦桑石適合什麼人？
坦桑石適合追求獨特與品味的人士，其藍紫色調散發神秘優雅氣質，特別吸引喜愛個性化珠寶者。它被認為有助提升靈性與直覺，適合從事創意工作或尋求心靈平靜的人。坦桑石也因其硬度適中，適合日常佩戴，特別適合成熟女性或熱愛收藏稀有寶石的人士。
在文化上，坦桑石被視為「20世紀的寶石」，象徵靈性覺醒與心靈平靜，常用於冥想與療癒。當地馬賽族認為它帶來好運與保護。作為12月誕生石，坦桑石也象徵愛與繁榮，在現代珠寶文化中，因其獨特魅力與稀有性，深受收藏家與時尚人士喜愛。
坦桑石值錢嗎？
坦桑石因其稀有性與獨特美感具有較高價值，尤其高品質、大顆粒的坦桑石價格可媲美頂級寶石。市場上，淨度高、顏色鮮艷的坦桑石每克拉價格可達數百至上千美元，且隨著資源逐漸枯竭，價值持續上漲。作為投資或收藏，坦桑石具有長期保值潛力。
坦桑石可以帶著睡覺嗎？
坦桑石硬度約6.5-7（莫氏硬度），較為耐用，但不建議佩戴睡覺，因睡覺時可能因碰撞或摩擦導致寶石刮傷或損壞。為保護其光澤與結構，建議睡前取下，妥善存放於柔軟的珠寶盒中，這樣可延長坦桑石首飾的使用壽命並保持其美觀。
