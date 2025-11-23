坦言害怕自己聲音！楊丞琳中斷錄音淚崩

▲楊丞琳近日公開錄製〈坐上慢車吹自由的風〉的幕後，竟突然坦言害怕自己聲音，還一度中斷錄音淚崩喊：「我覺得自己好像突然間不會唱歌」。（圖／YouTube@rainieyangofficial）

[NOWnews今日新聞] 女星楊丞琳在今年迎來出道25年，她也發行新專輯《有且》，並宣布全新巡迴演唱會《房間裡的大象》，將與各地歌迷見面。不過她在21日於官方YouTube分享錄音的過程，竟透露前一天失眠，還一度中斷錄音，忍不住淚崩表示：「我覺得自己好像突然間不會唱歌」，坦言害怕聽到自己的聲音，似乎承受了非常大的壓力。

楊丞琳在影片中分享自己在2024年8月錄製專輯中第一首歌〈坐上慢車吹自由的風〉的過程，沒想到進到錄音室沒多久，就因為演唱副歌時感情太沉重而中斷錄音。離開錄音室後，楊丞琳忍不住淚崩坦承：「其實剛剛戴耳機要聽自己唱歌，是很害怕的，因為我覺得自己好像突然間不會唱歌，就是沒有辦法相信自己」。

▲楊丞琳錄音錄到一半突然淚崩。（圖／YouTube@rainieyangofficial）

楊丞琳壓力大到罕見失眠 粉絲心疼鼓勵：相信自己

楊丞琳接著表示這可能就是自己昨晚罕見失眠的原因，「可是我沒有去探究原因，可能它在很深處我自己不知道，直到我剛戴上耳機的瞬間，我才發現，我好怕我的聲音這樣子」。楊丞琳還透露曾夢到過左邊耳朵聾掉，看來真的受到了很多的壓力。在吐露完心聲後，楊丞琳才在製作人許哲珮幫助下繼續錄音。

許多粉絲看到後也都感到非常心疼，紛紛為楊丞琳加油打氣，「看到丞琳流淚也跟著眼眶泛淚，我覺得妳真的很棒，前陣子的流言蜚語讓妳承受得很辛苦⋯希望丞琳不要懷疑自己，我真的很喜歡聽妳唱歌，還有妳的MV都好好看」、「很虐心，丞琳要相信自己，有我們在」、「丞琳繼續勇敢的唱下去，我們都會陪著妳的」、「丞琳加油～請繼續相信自己，我們也會一如既往地相信妳！」。

楊丞琳全新巡演將開跑 喊話台粉：想念你們

楊丞琳出道25周年的全新巡迴演唱會《房間裡的大象》即將在2025年12月31日於南昌開跑，後續依序前往佛山、紹興、西安等城市。楊丞琳也表示非常希望能把新巡演帶回台灣，「台灣是我從小生長的地方，也非常想念台灣的歌迷。上一次見面已經是2年前了，不想讓大家等太久」，讓台灣粉絲也都非常期待。

資料來源：楊丞琳官方YouTube

