坪洲開槍案中，中槍菲漢入稟向警索償，指其過度武力致其嚴重受傷。(資料圖片)

警方2023年在坪洲處理噪音投訴期間，一名男商人疑情緒激動襲警而遭警員連開3槍制服。他其後承認兩項襲警罪，被判囚3個月4周。該名男子今日(19日)入稟區域法院指開槍警員使用過度武力，致其身體嚴重受傷，男子向開槍警員及警務處處長追討賠償。

原告為Arimas, Oliver Dairo，被告為開槍的高級警員47299 Cheng Kuen Chung，以及由律政司司長代表的警務處處長。入稟狀指，原告於2023年1 月24日被Cheng Kuen Chung槍擊，致其手臂和腹部嚴重受傷。原告要求被告賠償其人身傷害，包括一般、特殊及懲罰性損害賠償，以及利息和訟費，惟未有列明金額。

廣告 廣告

入稟狀續指開槍屬不必要，警員使用了過度武力，對原告構成毆打、攻擊及或非法侵害，以及或有過失行為。而警員則為警務處職員，警務處處長對警員行為有責任，或者警務處因疏忽而未能向警員提供充足訓練、監督或指導，使原告受傷。

案件編號：DCPI204/2026

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005021/坪洲開槍案-中槍菲漢入稟向警索償-指過度武力致其嚴重受傷?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral