坪輋社區狗主動跳上餵狗人車上 性格親人急尋領養家庭
【動物專訊】一隻對人十分親近的社區狗，不知背後有什麼故事。坪輋一隻黑色狗狗，在9月16日晚主動跳上了餵狗人阿龍的車上，很乖地跟著他，不知是走失還是被遺棄，但從他之前吃垃圾和石頭來看，應該已在戶外捱苦了一段時間。阿龍原本只打算在當時颱風「米娜」來臨前將狗狗帶到朋友家中先避風，卻發現這狗狗非常溫馴和黏人，顯然有人養，無奈朋友所住的地方不准養狗，只能深夜偷偷帶他落街大小便，他本人也暫停工作到朋友家中幫忙照顧狗狗，在手停口停下實在無法繼續下去，又不想再將狗放回原地，因此希望幫狗狗找到領養家庭。
阿龍表示，當日晚上如常到坪輋餵狗，大約10時那黑色狗狗和另外兩隻啡色狗狗來到吃東西，而且食得好急，好像十分肚餓。由於當時天文台已預告颱風「米娜」將來襲，因此他打開了車門，問狗狗會否想到他家中避風，沒想到黑色狗狗自己跳上車，還主動嗅他的手，於是阿龍便將該狗狗帶回朋友李小姐的家中。
他原本只想暫時收留狗狗度過颱風後，便放回原地，但發現這狗狗十分愛和人相處，又懂得手手等指令，當他出外工作時，狗狗又不斷嗚嗚叫，顯得十分不捨及沒安全感。最讓他頭痛的是，朋友所住的地方不准養狗，為免狗狗因他不在而吠叫，他只有暫停手上的工作，留在朋友家中陪著狗狗，又要深夜偷偷帶狗狗落街大小便，這亦令他感到十分困難。
現時收留黑色狗狗的李小姐表示，她因為有固定工作，無法長時間留在家照顧這狗狗，所以阿龍也要過來照顧，大家分工合作，「不過狗狗真的完全不肯自己留在家中，幾分鐘已不停叫和抓門，我朋友長期不開工照顧狗狗也不是辦法，經濟上也會有負擔。」
她又表示，狗狗很乖，任人抱和摸，估計曾經有人養，實在不忍心再將他放回街上流浪，「他剛來到的時候，便便好像石頭般硬，獸醫說有機會是流浪的時候經常吃沙石。」
如願意領養這溫馴狗狗，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與李小姐聯絡。
