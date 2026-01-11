坪輋路地底永久喉管接駁工程完成 皇后山邨等恢復供水

【Now新聞台】水務署完成坪輋路地底永久喉管接駁工程，皇后山邨、山麗苑和多條鄉村已恢復供水。

水務署指，動員約230人進行接駁工程，完成後再移除一段佔用部分路面的臨時外露喉管。署方又指，水管內食水在恢復供水時，有機會含有較多空氣，形成大量氣泡，個別用戶在恢復供水初期，可能呈奶白色或出現稍為混濁，都是正常現象。

用戶可先移除水龍頭隔篩及其他過濾裝置，並持續開啟水龍頭數分鐘，待水質回復正常，再裝回過濾裝置等；如食水呈奶白色，可讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消失後，食水便會回復清澈。

