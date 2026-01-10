坪輋路更換喉管 皇后山邨、山麗苑等停水至早上八時

【Now新聞台】上水皇后山邨、山麗苑等多條鄉村今晚10時起停水，以便水務署更換附近一段喉管。

水務署工程人員圍封部分路段換上新永久喉管。

因應工程，皇后山邨、山麗苑及位於沙頭角公路、坪輋路、五洲路、禾徑山路及鹿頸一帶68條鄉村要暫停食水及冲厠水供應至明早早上8時，署方已於附近放置多個水箱供給附近居民使用。

皇后山邨和山麗苑去年5月底有食水出現黑色顆粒，當局溯源調查發現其來自屋苑外一段四百米長帶有瀝青塗層水管，隨後更換了外露的臨時喉管替代使用至今。

