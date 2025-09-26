垃圾徵費暫緩｜議員認同政府：非減廢唯一手段 物管業重申徵費增前線壓力｜Yahoo

政府因應垃圾徵費政策，耗資7400萬元推出多款指定袋。

【Yahoo 新聞報道】政府日前向立法會提交文件，表明本屆政府任內不再推行垃圾徵費。文件提到貿易戰及地緣政治令香港面臨多重挑戰，加上經濟轉型壓力，社會不支持現階段落實垃圾徵費。有立法會議員認為，政府提出的理據充足，認同經濟大環境存在變數，市民普遍認為不應推行，而且對餐飲業和物業管理業構成壓力。有物管業界認同政府決定，稱現實社會在沒有垃圾徵費下，棄置量持續下跌，回收率亦見上升，可見不一定要推行收費政策。

劉國勳：日後推行宜分階段實施

立法會環境事務委員會主席劉國勳今早（26日）在港台《千禧年代》表示，政府引述調查結果顯示，有七至八成市民認為垃圾徵費不合適，不應該在這個時候推行。他認為政府決定暫緩的理據充足，因為經濟大環境存在變數，而且餐飲和物管業人手不足，經營困難，如果推行垃圾徵費便要增加管理費。他並指，政府透過宣傳教育，鼓勵市民減廢，見到回收率上升，因此認為垃圾徵費不是減廢回收的唯一手段。他認為，若日後政府要推行，要分階段實施，正如當初膠袋徵費亦要分階段長時間才能落實。

物管業界：屋邨垃圾量下跌

香港物業管理公司協會前會長陳志球在同一節目表示，站在物業管理角度，政府宣布繼續暫緩垃圾徵費，業主、立案法團、業主組織等均表示歡迎，重申措施會增加前線人手壓力，早前更有前線清潔工表明「唔做」。他指出，居民不會因為政府暫緩推行垃圾徵費，便暫停環保工作，而且留意到屋邨棄置量持續下跌，同時廢物回收率亦增加，有不少家庭主婦帶回收物到「綠在區區」。他認為，這些現象反映不一定需要推行垃圾徵費。