垃圾徵費暫緩｜謝展寰：不急於為收費而收費 宣傳及配套花1.7億「不存在浪費問題」

今屆政府早前宣布將暫緩實施垃圾收費。環境及生態局局長謝展寰今日(5日)在一個電視台節目訪問時指，並非「放棄」垃圾收費，當局亦不是因全球貿易戰，而停止實施垃圾收費；而因貿易戰或全球經濟狀況影響情緒，考慮到推出懲罰措施的時機才決定暫緩。

他強調，局方施政並不是墨守成規、拘泥「只一定要推行垃圾收費」，而是不會急於「為收費而收費」，要視乎效益、效果，再選出最合適的工具。謝展寰同時重申，若每天的廢物棄置量減少至9,000噸以下，將不用興建第三座焚化爐。

被問到暫緩實施，政府在宣傳及配套措施花費的1.7億元公帑會否變成浪費。謝展寰指不存在浪費問題，重點應着眼於能有效推動減廢回收，因為宣傳教育，回收網絡及綠色站，無論是否實施垃圾徵費，仍會繼續做。

