《埃及之王：法老》開展 三千年古埃及文明與你近距離相遇
奇美博物館與大英博物館攜手，推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，28日開展。此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中99%首度在台灣亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，並透過展場色彩與聲光設計，引領民眾近距離感受法老王權與文明發展。
特別率團來台參與開幕的大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬博士表示，大英博物館自1753年成立以來，一直致力向大眾分享人類文明成果，此次與奇美博物館合作，希望讓台灣民眾近距離接觸古埃及歷史與文化。
奇美博物館館長許家彰指出，博物館長期以大眾為核心，引進世界級文化內容，《埃及之王：法老》不僅呈現古埃及文明，也透過法老象徵的王權與信仰，引導觀眾思考歷史與當代社會的連結。
台南市長黃偉哲表示，奇美博物館繼2024年展出《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》並引發廣大迴響後，這次攜手大英博物館推出《埃及之王：法老》，展現博物館深厚專業實力與國際信任，也讓市民近距離認識古埃及文明，使台南成為能與世界文明持續對話的重要文化城市；「身為市長，我深感榮幸，代表全體市民向大英博物館、奇美博物館及各界貴賓表達誠摯的歡迎與感謝。」
黃偉哲指出，此次展覽讓市民在台南就能感受人類文明的起源，也再次凸顯奇美博物館在城市文化中的重要角色，不僅是藝術殿堂，更是連結世界文明的平台。
《埃及之王：法老》展出內容涵蓋珠寶、陪葬品、石雕、棺木及文書信件等多元文物，呈現拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的歷史軌跡。其中，多件大型石雕總重約28噸，分布於各展區，完整呈現古埃及王權樣貌。
展覽空間規劃為七大主題單元，運用色彩光影、建築語彙與現代配樂，強化觀眾對古埃及法老王權世界的理解。單元一「埃及：法老的國度」，潺潺流水聲環抱中，塞提二世王權坐像靜置於如尼羅河蜿蜒曲線的牆面前，搭配水波紋光影，觀眾彷彿行走在埃及的生命之河上，見證法老統治三千年的輝煌歷史。
單元二「從神而來」，透過法老與神祇的關係，呈現法老如何以「眾神」之名取得統治正當性；單元三「身為大祭司的王」將展場色調轉為象徵能量的紅色，設計靈感源自古埃及神廟的「空間序列」，營造由外而內、層層遞進的神聖氛圍。觀眾沿途將經過排列於兩側的人面獅身像、方尖碑、獅首女神雕像，呈現古埃及對稱美學；搭配光影牆動態詮釋神殿從日出至日落的光線流轉，在低頻聲波與樂聲迴盪中，感受法老如何透過宗教儀式與神廟建設維繫帝國至高威權。
單元四「王室」，綠色象徵重生與繁榮，觀眾可近距離凝視王室成員面容，並一窺宮殿壁磚裝飾；單元五「統治埃及」與單元六「埃及與世界」延續河流意象，改以曲折動線羅列文物，隱喻政權衝突與磨合，展現法老如何在軍事對峙與外交運籌中，將古埃及推向古代世界貿易網絡核心。
最後，全展光線最沉靜的單元「永生」，觀展者將步入猶如墓室意象的空間，光線轉為沉靜，穿越沙布提俑排列的廊道，迎來一道自天頂灑下的白光。設計靈感源自太陽神在黎明前穿越冥界的夜行之旅，呈現國王來世重生的意境；觀眾最後在微光引導下走出黑暗、回到現世，為整體觀展體驗畫下句點。
為提升互動性，館方規劃互動體驗區，民眾可透過平板輸入英文名字，製作專屬古埃及聖書體姓名框，亦可參加七種古埃及「好運護身符」集章遊戲，把跨越千年的祝福帶回家。
《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10日止。票價為全票580元、優惠票480元、週三藝享票2,000元，民眾可於現場或官網購票。已購票者可透過官網預約「快速入場」服務，以節省排隊時間。館方另推出親子導覽、定時專人導覽及免費語音導覽服務，並同步推出多款展覽周邊商品與大英博物館限定禮品，詳情請至奇美博物館官網 www.chimeimuseum.org 。
