埃及大埃及博物館周六開幕 耗資 10 億美元歷時近 20 年 全球最大單一文明考古館︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】埃及歷時近 20 年興建、耗資 10 億美元（約 78 億港元）的「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum）將於本週六（11 月 1 日）在開羅正式開幕。這座博物館被譽為全球規模最大的單一文明考古設施，毗鄰著名的吉薩金字塔群。

綜合外媒報道，博物館佔地達 47 萬平方米，主體工程於 2005 年動工，部分展區已於 2024 年試運作。館內收藏超過 5 萬件文物，包括重達 83 噸、距今約 3,200 年的拉美西斯二世（Ramesses II）巨像，以及屬於建造金字塔的法老胡夫（Khufu）約 4,500 年前的船隻。

博物館設有 12 個主要展廳，面積達 2.4 萬平方米，展品涵蓋從史前時代至羅馬時期，並以年代與主題分類。館內另設有兒童博物館、教育及會議設施、商業區，以及大型文物修復中心。部分展品來自開羅市中心解放廣場（Tahrir Square）內已有百年歷史的埃及博物館，亦有部分文物源自距離約 14 英里的薩卡拉（Saqqara）古墓群。

因加沙衝突致開幕多次延期

館方行政總裁艾哈邁德‧戈尼姆（Ahmed Ghoneim）表示，展廳配備先進科技，運用多媒體及混合實境技術，讓參觀者以新世代的方式體驗古代文明。他稱：「我們採用了 Z 世代的語言，結合科技與歷史，使展覽更具吸引力。」

博物館的開幕多次延期，最近一次為 7 月，原因是中東地區衝突，包括加沙危機。預料屆時埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）及多國領袖將出席開幕儀式。

此博物館為埃及近年大型基建計劃的一部分，其他項目包括興建地鐵及於 2020 年啟用的新機場。埃及政府期望新博物館能進一步刺激旅遊業，吸引更多外國遊客，為經濟注入外匯。埃及旅遊及文物部長 Sherif Fathy 稱，這是「埃及獻給世界的禮物」。

預計每日接待 2 萬名遊客

博物館營運公司行政總裁 Hassan Allam 透露，預計每日將接待 1.5 萬至 2 萬名遊客。他說：「全世界都在期待，大家都非常興奮。」官方數據顯示，2024 年埃及錄得 1,570 萬旅客，政府目標是在 2032 年前將數字倍增。

然而，近期外界亦關注埃及博物館文物的安全。近數週內，開羅一間博物館的修復實驗室被盜走兩件文物，其中包括一件 3,000 年前的黃金手鐲。阿拉伯之春期間，盜賊亦曾洗劫多個考古遺址，導致多件珍貴文物失竊。