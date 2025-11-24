埃及展覽｜故宮文化博物館館長對排長龍致歉 籲觀眾提早規劃購票 展期至明年 8 月｜Yahoo

古埃及文明大展 11 月 20 日開始，展期至明年 8 月 31 日。(Photo by TOMMY WANG/AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】故宮博物館古埃及文明大展在過去周末吸引大批觀眾參觀，周六（22日）入場人士因排隊時間過長而鼓譟。香港故宮文化博物館館長吳志華今早（24日）接受電台訪問，他就觀眾的不愉快經歷致歉，館方正檢討入場安排，並呼籲有意參觀的人士提早規劃行程和購票。

古埃及文明大展 11 月 20 日開始，展期至明年 8 月 31 日。周六參觀人數眾多，有觀眾需等候超過一小時才能入場，更有人希望退款。吳志華今早接受港台《千禧年代》訪問，就周六觀眾排隊時間長和不愉快經歷致歉，形容情況不理想，館方允許持票人士在未來 3 個月內免費重訪。經過周六的混亂情況，館方昨日（23日）上午並沒有發售現場門票，吳志華說上午部分時間需排隊 15 至 30 分鐘，但到下午大部分時段毋須等候，於是 3 時半再開放即場售票，形容昨日安排大致暢順。

吳志華：研能否增設晚上時段

吳志華呼籲觀眾可在上午到訪，避免集中在下午時段參觀。今次展覽並沒有限制觀眾入場時段，他說希望保留彈性，讓觀眾盡情看展覽。被問如何在分流上做得更好，他指展覽有預售門票，而館方可以因實際情況不售賣現場門票。他呼籲有意前來的人士提早規劃行程，預早購票，並指展期有 9 個月，觀眾不需急於這星期參觀。館方正檢討入場安排，包括推出到訪展覽的攻略，以及研究能否增設晚上時段。