埃及西奈山建豪華度假區 擁世界最古老基督教修道院 希臘教會與原居民強烈反對︱Yahoo

聖凱瑟琳修道院。

【Yahoo新聞報道】埃及西奈山的聖凱瑟琳修道院及其周邊聖地，正因當局推動的大型旅遊開發計劃而引發爭議。這座始建於 6 世紀的希臘正教會修道院，被譽為全球最古老仍在使用的基督教修道院，與摩西領受十誡的西奈山一同被列為聯合國教科文組織世界文化遺產，長期以來是猶太教、基督宗教及伊斯蘭教的朝聖地。

根據《BBC》報道，埃及政府自 2021 年推動將聖凱瑟琳地區建成旅遊熱點，規劃包括興建豪華酒店、別墅、購物區、纜車及擴建機場，並聲稱此舉是「獻給全世界和所有宗教的禮物」。然而，計劃已令當地景觀出現巨大變化，部分建築群正在施工，昔日偏遠寧靜的沙漠環境被打破。

墓地遺體需遷走以騰出停車場位置

該地原本是傑貝利亞（Jebeleya）貝都因部落的聚居地，他們被視為修道院的守護者。部落居民指控家園與生態營地遭拆毀，賠償甚少，甚至需要將墓地遺體遷走以騰出停車場位置。

爭議不僅來自當地社群，希臘方面亦強烈反對。埃及法院早前裁定，聖凱瑟琳修道院僅有「使用權」，土地屬於國家，觸發希臘正教會與埃及關係緊張。希臘大主教伊耶羅尼莫斯二世（Ieronymos II）直斥裁決是對修道院產業的「沒收與剝奪」。修道院大主教達米安諾斯（Damianos）形容判決是「沉重打擊與恥辱」，其後辭去職務。最終，希臘與埃及透過外交協商，簽署聲明保障修道院的希臘正教身份與文化遺產。

聯合國教科文組織早於 2023 年已表達憂慮，要求埃及暫停開發並提交保育計劃，但相關措施仍未落實。今年 7 月，世界遺產守護組織去信要求將該地列入「瀕危世界遺產名錄」。英王查理斯作為聖凱瑟琳基金會贊助人，亦曾強調此地是「應為後代保存的精神瑰寶」。

埃及政府：促進旅遊業與地方發展

雖然部分工程因資金問題一度停滯，但位於修道院前方的伊爾拉哈平原（Plain of el-Raha）已被大規模改造，新的道路和建築陸續出現。批評者認為，這片被視為以色列人等待摩西的聖地，其獨特的自然與宗教價值正遭破壞。

埃及政府則表示，項目將促進旅遊業與地方發展，並改善貝都因社區的居住條件。然而學者指，當局過往在西奈半島的旅遊開發，包括紅海度假區建設，往往忽視原住民權益，貝都因人被邊緣化的歷史恐再度重演。