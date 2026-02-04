埃及觀光區虐待馬匹駱駝 動保成員趁馬年將至請願促停止惡行

【動物專訊】動物不是推廣旅遊的工具，但不少地方都在觀光區勞役動物吸引遊客，埃及吉薩大金字塔旅遊景區對馬匹和駱駝的虐待十分猖獗，一名動物權益組織PETA的支持者今日（2月4日）扮成馬匹，手持寫有「馬年吉祥，促請埃及政府取締殘酷馬匹騎乘」的標語，在埃及駐港總領事館外請願，要求停止使用馬匹和駱駝娛樂遊客。

PETA早前公布對埃及吉薩金字塔景區的最新調查，揭露金字塔景區旁一個馬匹屍體堆積如山的秘密亂葬崗，還拍攝到一些駱駝和馬匹骨瘦如柴且傷痕累累。

PETA總裁Jason Baker表示：「馬是充滿活力、強壯且好奇的動物，但在埃及的旅遊業，他們卻遭踢打、鞭笞、挨餓，被當作用完即棄的工具。馬年將至，PETA呼籲埃及當局取締當地旅遊業的所有騎乘項目，讓這些美麗的生靈可享有安寧的生活，並獲得應有的尊重。」

PETA在過去６年不斷揭發埃及旅遊業中馬匹和駱駝遭受暴力虐待，死亡數字創下新高。這些動物被迫在極端天氣下馱運遊客，缺乏充足的水和休息，最後因年老、生病或受傷，失去利用價值後被遺棄等死或送往屠宰場。

PETA 懇請所有人加入聯署，促請埃及當局終結這樣的殘酷，並禁止在金字塔景區及其他旅遊景點使用馬匹和駱駝來娛樂遊客。聯署網站： https://secure.petaasia.com/page/146938/action/1 。

動保人士今日向埃及駐港領事館請願，要求停止虐待馬匹駱駝惡行。

埃及金字塔觀光景區有駱駝慘被勞役。

動保組織PETA調查發現埃及有馬匹屍體亂葬崗。

