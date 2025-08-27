埃及13歲童食完3包未煮熟即食麵 因腸道梗塞死亡

埃及青年食未煮熟即食麵後不適死亡。(AI製圖)

一名13歲的埃及小童，因為食用3包未煮熟的即食麵後，出現劇烈腹痛及冒冷汗等現象，最終因為急性腸道疾病而死亡。

來自阿拉伯的媒體報道，開羅的警察向媒體表示，他們接到舉報稱一名小童在家中身亡。據報道指出，男童在食用後的30分鐘，開始出現腹痛及冒冷汗，隨後情況進一步惡化而死亡。當地法醫檢驗後，證實男童因為食用未經煮熟的麵條，導致消化不良而產生急性的腸道疾病死亡。

報道指出食用未經煮熟的即食麵，有機會會導致嚴重脫水以及腸道梗塞的問題。據報在影片分享網站TikTok近期也興起類似的「挑戰」，食用未煮熟的即食麵。不過有關事件在埃及也引起對加工食品安全的討論，尤其是指出即食麵的鈉含量高，經常過量攝取納會對心臟及腎臟造成影響。

