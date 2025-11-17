埃塞俄比亞爆「馬爾堡病毒」疫情 至少 9 宗病例 類似伊波拉病毒死亡率可達八成︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】 非洲疾病控制與預防中心上周六（15 日）證實，埃塞俄比亞南部爆發了致命的馬爾堡病毒（Marburg virus）疫情。世衛證實，該地區已發現至少 9 宗病例。

最致命病毒之一

綜合外媒報道， 馬爾堡病毒是最致命的已知病原體之一，與伊波拉病毒（Ebola）相似，會引起嚴重出血、發燒、嘔吐和腹瀉，潛伏期為 21 天。這種病毒透過接觸體液傳播，死亡率介乎 25% 到 80% 之間。

在非洲疾控中心接獲有關該地區疑似出血性病毒的警報兩天後，世界衛生組織總幹事譚德塞表示，埃塞俄比亞南部已檢測到至少 9 宗病例。

無疫苗或抗病毒療法

該中心續指，「正在進行進一步的流行病學調查和實驗室分析，檢測到的病毒株與此前在東非發現的毒株相似。」該中心稱，埃塞俄比亞衛生當局已迅速採取行動，確認並控制了金卡地區（Jinka area）的疫情，並將與當局合作，確保有效應對，減少病毒傳播到東非其他地區的風險。

馬爾堡病毒目前沒有疫苗或抗病毒療法，口服或靜脈輸液，以及針對特定症狀的治療可以增加患者的生存機會。

去年 12 月，盧旺達表示已成功撲滅了首次有記載的馬爾堡病毒疫情，該疫情造成 15 人死亡。今年 1 月，坦桑尼亞的馬爾堡病毒疫情導致 10 人死亡，並於 3 月宣告結束。