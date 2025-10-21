楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
城大副教授為免付「撻訂」賠償 涉以1000元賄賂地產代理
城市大學經濟及金融系副教授杜渡，涉於2022年租入住宅後「撻訂」，為免付 1.6 萬違約金，決定以1,000元賄賂美聯物業地產代理，要求地產代理隱瞞，被廉政公署起訴一項「向代理人提供利益」罪。被告今日（21日）在沙田裁判法院表明不認罪，裁判官押後至12月22日開審，控方會傳召兩名證人，辯方則有兩名被告以外的證人。被告繼續獲准保釋候訊。
被告杜渡（48 歲，報稱香港城市大學教授），被控一項「向代理人提供利益」罪。控罪指，被告於2022年11月6日，在無合法權限或合理辯解下，向美聯物業代理有限公司客戶總監鍾芳宙提供利益，作為鍾芳宙協助杜渡向該美聯物業隱瞞一份物業臨時租賃協議。該物業臨時租賃協議已於2022年11月6日由該鍾芳宙促成、黃偉強作為業主和杜渡作為租客簽訂，而該協議於同日因杜渡違約而被取消。
