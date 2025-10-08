「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
城大調查：第三季消費者整體信心指數按年升11.9% 投資股票信心升幅最大
香港城市大學決策分析及營運學系統計諮詢中心公布，本港第三季消費者信心指數87.6，按季升1.2%，按年增11.9%。與第二季度相比，消費者對投資股票的信心升幅最大，按季升11.9%，按年增35.1%，達到100分的分界線，顯示受訪者的信心屬中性。
調查在上月1至25日進行，訪問1,000名年滿18歲並在本地常住的香港居民。以0至200分，分數愈高愈有信心。
調查又顯示，經濟發展的分指數(84.1)按季升3.6%，但物價狀況的分指數(81.4)跌3.7%。生活(消費)狀況分指數(101.1)下降3.3%，但仍是最高的分指數。至於就業狀況分指數(81.3)稍微下降0.7%。購買房屋的分指數亦相對穩定，降0.1%至77.5，仍然是最低的分指數。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/城大調查-第三季消費者整體信心指數按年升11.9-投資股票信心升幅最大/606854?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
