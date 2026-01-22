專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
城大逾 10 學生疑被罰企 1 小時 涉首課「走堂」 校方：學生們自行選擇站立觀察｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】近日有城市大學學生在社交平台 Threads 發文，表示早前選科後缺席第一周課堂，當出席第二周課堂時，被老師要求「Week 1 無去上堂嘅人要罰企成個鐘先可以坐返低」，於是他跟其他缺席第一周課堂的同學，就在堂上站立了 1 小時。
《Yahoo 新聞》已向城大查詢，正待回覆。
在帖文中，該名城大學生表示課程名稱為「Music for film」，屬於該校的通識課程之一。發布者的帖文引起討論，質疑教職員處理是否恰當。目前該名城大學生已經將其 Threads 帳號設為非公開狀態。
其他人也在看
鄭震生被指涉違防賄條例遭炒｜摩通料港地產股業績見底｜糖妹黃山怡公開雪卵全過程｜1 月 22 日・Yahoo 早報
本周上任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生，他在社交平台分享自己獲噴射飛航高層「摯友 Alan 先生厚誼」，為他的港澳航程安排私人艙室，引起社會熱議。政制及內地事務局周三（21 日）表示，已決定即時終止其合約。局方稱，進一步調查，認為鄭先生在早前乘船前往澳門時座位獲「升級」的事件，有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。翻查網上的政府電話簿，特區政府駐天津聯絡處主任周三早上仍然顯示鄭震生聯絡方法，目前就顯示懸空。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
渣馬跑手揹嬰參賽惹熱議 據了解事主已返廣西南寧 警方嘗試相約錄口供｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】渣打香港馬拉松賽事於 1 月 18 日舉行，賽後有網上片段顯示，一名全馬男跑手將一名嬰兒揹在胸前參賽，惹外界質疑造成虐兒。據了解，該跑手為內地人，賽後已全家返回廣西南寧，警方已致電聯絡，嘗試相約返港錄取口供。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
義華大廈逼遷︱房屋局稱業主允延遲搬遷 租戶未收通知 找同區相若劏房恐再逼遷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《簡樸房條例》三月起實施，長沙灣義華大廈業主通知租戶需配合條例重新裝修，過百劏房戶需被逼在條例生效前搬離。房屋局副秘書長（特別職務）王明慧日前稱差餉及物業估價署接觸業主後獲口頭答應延遲搬遷日期，惟《Yahoo新聞》記者昨日（21日）到大廈接觸數位劏房戶，他們均表示沒有和業主接觸，搬遷期限仍為三月前。香港單親協會區域服務隊接觸同區地產中介，盼為居民提供其他分間房，惟協會幹事坦言，隨着簡樸房條例實施，租戶搬到新劏房或再面臨逼遷。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 41 分鐘前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張繼聰謝安琪結婚19周年，愛情保鮮秘笈要有「儀式感」，網民評：頂爛市之鬼！
張繼聰謝安琪結婚 19 周年，瘋狂寵妻放閃網民評論指「頂爛市之鬼」！張繼聰謝安琪 2007 年結婚，育有一子一女生活美滿，最近張繼聰於社交媒體發佈結婚 19 周年「放閃相」，並指自己會「繼續努力爭取成為『全港最肉麻老公排行榜』頭果批」，香港音樂製作人王雙駿 Carl 叔叔留言指「真係有人嬴到你咩？？」，超強「老公力」閃爆全網！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
話題 ｜特朗普威脅佔領格陵蘭 歐洲列強抵制世界盃？
距離 2026 世界盃尚有約五個月，美國總統特朗普持續就格陵蘭主權發出威脅，令歐洲抵制世界盃的陰霾逐漸浮現。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
男嬰頸留斷針全身布滿針孔 疑母親放血接診醫生報警
【on.cc東網專訊】上海一名醫生上周三（14日）在短片平台發影片稱，接診的一名10個月大的男嬰頸椎內殘留斷針，需要動手術取出。醫生發現，男嬰全身有500至600個針孔，分布於頭部、身軀、腳部，已經報警處理。on.cc 東網 ・ 23 小時前
美財長貝森特：97%先進晶片集中台灣 是全球末日等級風險
外媒報導，美國財長貝森特 (Scott Bessnet) 在瑞士達沃斯一年一度的世界經濟論壇 (WEF) 上表示，先進晶片生產過度集中在台灣，是全世界面臨的最大風險，一旦生產中斷，將引爆世界末日等級的後果。鉅亨網 ・ 23 小時前
派愛心飯明河燒臘飯店涉違聘外勞規定 明哥：頂讓食牌未轉名或是新東主違規(羅泳思報道)
【Now新聞台】截至去年底，勞工處共接獲832宗有關補充勞工優化計劃的投訴，並有24名僱主涉違反規定等。處方稱，接獲投訴及經調查後，確定多三間公司，包括北河(明河)燒臘飯店等，違反優化計劃的本地招聘規定，周一起對相關公司實施行政制裁。 其中一間被勞工處實施行政制裁的公司及其經營者，是位於深水埗的北河(明河)燒臘飯店。處方認為餐廳申請輸入廚房幫工時，沒向求職者提供所有經處方甄選的空缺，導致求職者不接受聘任，等同拒絕聘用合資格的本地求職者。餐廳負責人明哥稱，2023年底起已將相關店舖頂讓，不過承認曾用有關舖名，透過中介公司聘請多名外勞，分別從事樓面、洗碗和廚師，而勞工處亦未有就事件聯絡他。記者：「勞工處稱你們見到有本地人見工都說未必請。」餐廳負責人明哥：「我們沒有，未試過。我們未試過，勞工處也沒有聯絡過我們。招聘三個月無人應徵就要登報，登報也無人見工，我們才能請。可能是他們(頂讓店主)，他們仍持我們的牌照，所以(勞工處)就以為是我們。」記者：「那你何時開始請外勞？」明哥：「都是當時(2023年)請，用都是用明河(名稱)請。我們請(外勞)師傅回來都要2.5萬元，包括他食住，省是省少少，但他真now.com 新聞 ・ 16 小時前
勞工處制裁北河（明河）燒臘飯店 涉招聘外勞違規 明哥稱已轉手否認涉事︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】勞工處今日（21 日0公布，3 名僱主被指違反「補充勞工優化計劃」有關本地招聘的規定，並遭施加行政制裁。其中一宗涉及深水埗大南街的「北河（明河）燒臘飯店」，因店名及商業登記資料牽涉長期派飯的「深水埗明哥」陳灼明，事件引起外界關注。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
「人為刀俎、我為魚肉」 加拿大總理卡尼呼籲中等強國結盟對抗大國脅迫
加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 在達沃斯發表演說，呼籲世界中等強國必須團結起來，抵制來自咄咄逼人的超級大國的脅迫。鉅亨網 ・ 21 小時前
蘇保斯拿爾百步穿楊：事先做好功課
【Now Sports】蘇保斯拿爾在利物浦贏馬賽之役妙射自由球得手，他直言是事先做足功課。利物浦於周三歐聯以3:0大勝馬賽，先開紀錄的一球是完半場前，蘇保斯拿爾（Dominik Szoboszlai）主射自由球，趁對方排人牆的球員跳起射地波破網，令紅軍打破悶局。被問到主射這一球的竅門時，他謂：「我事先做好功課，有人對我說，當沒有人（排人牆）伏在地上，就射地波。我試了一下並成功。」這名匈牙利好波之人本季已非首次射入自由球，季初贏阿仙奴的聯賽，正是憑他百步穿楊絕殺對手。至於領隊史洛滿意大軍表現：「在過去13場不敗的比賽，己隊只有54分鐘是落後。今天早就有很多機會可以贏波。這是我們得到該獲得的，並不像本季其他很多時候運氣不佳。」沙拿復出並正選上陣，史洛亦對埃及人的表現感到滿意：「他非常接近入波，通常他都做得到，不過這並不礙事，因為我們有3個入球。」now.com 體育 ・ 1 小時前
駐天津辦主任鄭震生獲款待坐私人船艙 政制局指涉違防賄條例 已轉介執法部門及即時終止合約︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近期新上任，他在社交平台分享自己獲噴射飛航高層「摯友 Alan 先生厚誼」，為他的港澳航程安排私人艙室，引起社會熱議。政制及內地事務局今日（21 日）表示，已決定即時終止其合約。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
不斷更新｜南丫海難死因裁決 官裁船廠有意識不裝水密門、非疏忽
2012 年造成 39 人死亡的南丫海難，事隔近 13 年，於去年 5 月召開死因研訊，9 月中完成結案陳詞。裁決日子經三度押後，死因裁判官周慧珠延至周三（21 日）宣讀裁決，預留兩日。 其中就「船廠是否得知要安裝水密門」的議題，財利船廠董事羅愕瑩供稱，早於設計階段已決定移除水密門，以符合「船總長一成」規例，遭家屬方及海事處一方質疑撒謊，以掩飾船廠過失。官認為，有關質疑沒證據支持，認為縱使羅對規例的理解有偏差，他的確曾考慮該規例而決定移除水密門，不涉誤導。官又認為，假若羅要編造證供，應於更早階段、非現時當所有民事訴訟已完成才提出，裁定羅為誠實可靠的證人，而財利船廠不裝水密門，屬有意識的設計決定，非疏忽或漏裝。法庭線 ・ 1 天前
外交部：中方已收到美方邀請加入加沙和平委員會
美國總統特朗普早前宣布成立加沙「和平委員會」，並邀請多個國家的領導人加入。中國外交部發言人郭嘉昆回應記者提問時表示，中方已經收到了美方的邀請。據悉，美國政府已向約60個國家發出和平委員會的章程草案，邀請參與，並提出成員國需繳納10億美元(約78億港元)現金，才能把成員資格延長至3年以上，否則任期只有3年。法國、德國、意大利、匈牙利、澳洲、加拿大、歐盟委員會以及中東主要大國的領導人，都接獲邀請加入和平委員會。 (WL)infocast ・ 1 天前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
倒戈車仔成疑 大衛路爾斯還是感恩
【Now Sports】帕福斯周三歐聯作客車路士，大衛路爾斯的倒戈本是焦點，可惜他因傷上陣成疑，且看最終能否成功在史丹福橋穿起敵軍球衣上場。帕福斯也沒有透露大衛路爾斯（David Luiz）的傷情，只知他今場上陣成疑，而這名中堅之前接受BBC訪問，還相當期待這場倒戈戰：「我會帶著滿滿的能量回去對車路士，也是為了感謝所有人。同時，我也會在球場上全力以赴，因為包括車仔球迷在內，每個人都想看到這一點，這將是一個讓我無比興奮的時刻。」現年已38歲的大衛路爾斯，兩度效力車路士，曾為這間球會贏過歐聯和英超，對他來說，車仔就是其職業生涯最重要的球會，即使他之後曾轉投鄰會兼死敵的阿仙奴：「人生有時就是要懂得感恩，享受當下，特別是來到我這個年紀。」帕福斯是塞浦路斯球會，首次亮相歐聯賽事，但踢了6場比賽取得1勝3和2負，成績已經是超出預料，至少不是陪跑份子，甚至仍有機會在最後這兩輪比賽，取得出線資格。「沒有人對我們在歐聯抱有太高期望，但我認為己隊已創造了一些特別的成績，獲得向全世界展示自身實力的絕佳機會。」大衛路爾斯在去年11月對摩納哥一仗，就取得8年來首個歐聯入球，協助球隊踢成2:2搶得1分，而1:0擊now.com 體育 ・ 18 小時前
7-Eleven印花2026｜Sanrio x Rody開運不倒翁登場！必搶隱藏版閃爍Kuromi/APP限定郁郁耳Cinnamoroll/換購攻略
農曆新年將至，想為家居增添好運氣？7-Eleven（7仔）今年新春放大招！宣佈與兩大超人氣品牌 Sanrio characters 及 Rody 跳跳馬 聯乘，於 2026年1月21日 起推出全新的「開運不倒翁公仔系列」。全套系列集結 Hello Kitty、Kuromi、Cinnamoroll 等 6 大角色，化身圓碌碌的達摩不倒翁，寓意「搶閘過馬年」！ 文中即睇隱藏版款式及詳細換購攻略，新年必儲！Yahoo Food ・ 2 小時前
羅仙尼亞讚卡斯度：世界級中場
【Now Sports】車路士小勝帕福斯，建功者摩西斯卡斯度獲領隊羅仙尼亞大讚世界級。「我為摩西斯卡斯度（Moises Caicedo）取得入球，替我們取得應得的勝仗感到欣喜。」車路士領隊羅仙尼亞，在球隊周三歐聯以1:0打敗帕福斯後，讚揚奠勝者卡斯度。「他是一名傑出的球員，一名世界級中場。」全場唯一的入球於78分鐘出現，卡斯度在一次右路角球攻勢近門頂入。羅斯尼亞續說：「我們在死球從來具威脅，他是頂尖球員。」雖然車仔今仗贏波並不如預期般輕鬆，但羅仙尼亞表示滿意：「我們當然想取得更多入球，現實是，我們處於前8位。我們必須保持集中完成工作，那是贏波贏得愈多愈好。」車仔下仗是英超作客水晶宮。now.com 體育 ・ 3 小時前