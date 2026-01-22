城大逾 10 學生疑被罰企 1 小時 涉首課「走堂」 校方：學生們自行選擇站立觀察｜Yahoo

【Now Sports】帕福斯周三歐聯作客車路士，大衛路爾斯的倒戈本是焦點，可惜他因傷上陣成疑，且看最終能否成功在史丹福橋穿起敵軍球衣上場。帕福斯也沒有透露大衛路爾斯（David Luiz）的傷情，只知他今場上陣成疑，而這名中堅之前接受BBC訪問，還相當期待這場倒戈戰：「我會帶著滿滿的能量回去對車路士，也是為了感謝所有人。同時，我也會在球場上全力以赴，因為包括車仔球迷在內，每個人都想看到這一點，這將是一個讓我無比興奮的時刻。」現年已38歲的大衛路爾斯，兩度效力車路士，曾為這間球會贏過歐聯和英超，對他來說，車仔就是其職業生涯最重要的球會，即使他之後曾轉投鄰會兼死敵的阿仙奴：「人生有時就是要懂得感恩，享受當下，特別是來到我這個年紀。」帕福斯是塞浦路斯球會，首次亮相歐聯賽事，但踢了6場比賽取得1勝3和2負，成績已經是超出預料，至少不是陪跑份子，甚至仍有機會在最後這兩輪比賽，取得出線資格。「沒有人對我們在歐聯抱有太高期望，但我認為己隊已創造了一些特別的成績，獲得向全世界展示自身實力的絕佳機會。」大衛路爾斯在去年11月對摩納哥一仗，就取得8年來首個歐聯入球，協助球隊踢成2:2搶得1分，而1:0擊

now.com 體育 ・ 18 小時前