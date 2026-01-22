城大逾10學生疑被罰企 1 小時 涉首課「走堂」｜Yahoo

城市大學（Getty Images）

【Yahoo新聞報道】近日有城市大學學生在社交平台 Threads 發文，表示早前選科後缺席第一周課堂，當出席第二周課堂時，被老師要求「Week 1 無去上堂嘅人要罰企成個鐘先可以坐返低」，於是他跟其他缺席第一周課堂的同學，就在堂上站立了 1 小時。

《Yahoo 新聞》已向城大查詢，正待回覆。

在帖文中，該名城大學生表示課程名稱為「Music for film」，屬於該校的通識課程之一。發布者的帖文引起討論，質疑教職員處理是否恰當。目前該名城大學生已經將其 Threads 帳號設為非公開狀態。

帖文原文（Threads 截圖）