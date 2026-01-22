城大逾10走堂學生稱被罰企一小時 校方否認：學生自選站立觀察

近日有香港城市大學學生在社交平台Threads發文，稱早前選科後缺席第一周課堂，惟當出席第二周課堂時，被老師要求「Week 1 無去上堂嘅人要罰企成個鐘先可以坐返低」，於是他跟其他缺席第一周課堂的同學，在堂上站立1小時，惹來「大學生罰企」疑雲。

近日有香港城市大學學生在社交平台Threads發文，惹來「大學生罰企」疑雲。

城大回覆《am730》查詢指，校方向教職員了解事件後，當日為該課程第二次課堂，需要按照首堂教學內容進行課堂活動，因此教職員請未有出席第一次課堂的學生「從旁觀察（observe） 其他同學進行課堂活動」，學生們「自行選擇站立觀察」了解課程進度，強調該名教職員「並沒有要求學生『罰站』」。

廣告 廣告

在帖文中，該名城大學生表示課程名稱為「Music for film」，屬於該校通識課程之一。附圖顯示講堂的地面和三名被罰學生的腳，有學生認出事發地點是邵逸夫創意媒體中心的講堂。發布者帖文引起討論，質疑教職員處理是否恰當。目前該名學生已經將其Threads帳號設為非公開狀態。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1005572/城大逾10走堂學生稱被罰企一小時-校方否認-學生自選站立觀察?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral