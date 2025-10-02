城巴前線員工加薪 2.5% 合資格員工可獲至少600元加薪保障

城巴今日(2日)宣布，2026年度前線員工整體加薪幅度為2.5%，車長及非督導級前線員工將享有不少於 600 元的加薪保障，而督導級前線員工經工作表現評核後，亦將會與其他前線員工的加薪提前一季生效，追溯至上月1日。

已綜合考慮多項因素

城巴在制定薪酬調整方案時，已綜合考慮多項因素，包括整體勞動市場薪酬調整趨勢、消費物價指數變動、公司營運挑戰及業務收入等，並期望藉年度薪酬調整進一步鞏固團隊士氣。城巴在會議上對團隊努力表達感謝，特別是在過去一年努力迎接各項機遇、推進新能源及旅遊業務，同時在極端天氣過後竭力恢復班次。

展望未來，城巴及主要股東漢思集團將繼續優化工作環境，確保全新城巴食堂及其他員工設施保持高水平運作，並從各方面保障員工的福利待遇及職業安全。

