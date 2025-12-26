城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕

一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱(城巴資料圖片/圖非涉事司機)

網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件目前已交由警方跟進。

網傳涉事車長駕駛H2觀光線，在中環碼頭當場被解雇。FB：Martin Derek@巴士迷俱樂部

有網民近日上載一則巴士車長涉嫌盜竊車資被捕的貼文。據報涉事車長駕駛城巴H2觀光開篷巴士，該線途經尖沙咀、油麻地、旺角、西九文化區及中環碼頭，期間涉嫌盜竊，網上流傳該名司機承認事件，公司職員即場於中環碼頭報案，警方到場將他拘捕並帶返中區警署調查，公司亦已經即時解僱男司機。

警方表示，於12月23日下午4時55分接獲城巴公司報案，指內部巡查發現一名27歲姓吳男司機懷疑不當處理2名乘客的車資，其中一宗為50元，另一宗為3張20元紙幣，共110元。

