城巴聘 47 外勞人工平一成 工會：有本地員工不獲續聘 城巴：適度輸入︱Yahoo

城巴工程部將輸入47名外勞，第一批外勞最快今年底開工。(Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】城巴工程部將輸入47名外勞，第一批外勞最快今年底開工。綜合工會資訊，外勞底薪較本地招聘員工低約一成，每週工作6日，超時津貼時薪亦大幅低於現職員工。匯達交通（城巴）員工協會外務副理事長岑展銜憂慮，輸入外勞後出現「僧多粥少」局面，已有退休後再續聘的本地員工收到通知，明年不獲續聘。城巴回覆《Yahoo新聞》時指，適度輸入人手，有助於紓緩人手不足問題。

工程部聘外勞 主要來自廣東省

綜合工會提供的資料，城巴在10月20日召集工會代表開會，通知工程部將輸入47名外勞，當中包括5名汽車噴漆工、10名汽車維修技工（車身）、5名汽車電機維修技工及27名汽車機械工，外勞主要來自廣東省，將主要於柴灣廠及創富廠工作。

匯達交通（城巴）員工協會外務副理事長岑展銜向《Yahoo新聞》表示，當時公司代表向工會解釋，工程部以往有約700多人，後來人手流失，減至400多至500人，出現人手短缺，巴士驗車的進度落後，而學徒、技術訓練生培訓需時，不能當作全職員工，故要輸入外勞填補空缺。

憂取代本地勞工：開得個頭就有無限次

他表示，工會反對輸入外勞，「始終（聘請）外勞你開得個頭，你有一次，就有無限次㗎喇。你好難控制公司會唔會請更多人落嚟，取替本地勞工。」岑展銜舉例，以往城巴會續聘已退休的員工，但近期工會收到個別員工反映，收到城巴通知明年不再續聘。



據工會了解，外勞在薪酬待遇和福利都較本地員工差，外勞技工月薪介乎19,860至20,350元，而本地招聘的技工職系，起薪點是21,983元，薪酬最多相差約1成。



工時方面，本地員工採用長短週制，每日工作9.5小時。而外勞就要每週工作6日、每日工作9.5小時。岑展銜直言，若拉長一年計算，外勞的工作日數較本地員工多24日。每週工時長達57小時，較本地員工約54小時更長。

超時補水相差甚遠 工會：不應有差別待遇

此外，兩者超時工作的待遇相差甚遠。現時本地員工超時津貼，時薪以1：1.5或1：1.75計算，但外勞則是1：1計算。



岑展銜舉例，假設外勞超時津貼時薪100元，本地員工可達150或175元，擔心日後外勞會分薄本地員工的超時工作收入，「有機會變成僧多粥少，OT工作分薄咗畀佢哋做，變咗我哋搵錢機會少咗，我哋擔心嘅。」

他認為，站在外勞立場，從事一樣職位，不應該有差別待遇；站在本地員工立場，要求公司將外勞待遇提升至與本地員工相若，這樣公司才會思考是否聘請本地員工更划算。

部份外勞不諳廣東話

岑展銜指，不少工程部同事對輸入外勞有很多問號，例如不知道外勞是否熟悉香港巴士維修技術，公司代表向工會表示，有為外勞設立技術考試。亦有員工關注外勞能否與本地同事融洽工作，例如部分外勞來自廣東省以外地區，「公司講到明，有啲人甚至係廣東話都唔識，公司話會提供培訓畀佢哋。」



城巴有限公司職工會理事長林乃華向《Yahoo新聞》表示，工程部一直欠缺約一成人手，外勞來港可紓緩現有員工壓力，但長遠不應讓公司持續聘請外勞。

20外勞司機獲聘 駕非專營巴士路線

他表示，除了工程部聘請47位外勞，城巴亦有聘請20位外勞司機，僅限駕駛非專營巴士路線，例如居民巴士或員工巴士，由於有關路線客量下降，相信公司不會再擴大招聘外勞司機。



至於外勞會否影響本地員工薪酬調整。林乃華表示，公司在2026年度加薪2.5%，較去年3.5%少，但暫時未見有利用外勞「壓價」的情況。

城巴：外勞佔前線少於1%

《Yahoo新聞》向城巴查詢工程部現時人手、外勞與本地員工待遇水平。城巴覆稱，今次是「適度輸入」前線工程人手，將佔城巴前線團隊少於1%，相信有助於紓緩人手不足問題，預料相關員工最快於年底來港接受嚴謹在職培訓。



城巴續指，始終秉持本地就業優先政策，正繼續透過多平台進行本地招聘活動。公司與高等教育機構合作，每年開辦巴士維修學徒訓練及見習汽車維修員等，為近一百名員工提供帶薪在職培訓，培養本地工程人才。