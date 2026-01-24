城巴西隧埋站碰及簷篷 上層玻璃爆裂無人傷

一輛路線970X城巴於西區海底隧道往九龍方向的轉車站埋站時，上層左側最前的一塊車窗玻璃突爆裂。(am730記者攝/Threads)

周六(24日)早上11時52分，一輛路線970X城巴由香港仔前往長沙灣，期間於西區海底隧道往九龍方向的轉車站埋站時，上層左側最前的一塊車窗玻璃突爆裂，上層乘客大聲尖叫，車長隨即疏散全車及報案，警方到場調查，事件未有釀成乘客或路人受傷，乘客獲安排轉乘其他巴士。

城巴發言人回覆《am730》指，中午約12時，一輛城巴970X號線往長沙灣方向的巴士，於西區海底隧道巴士轉乘站進站期間，車窗懷疑碰及車站簷篷導致損毀。事件中沒有乘客受傷，城巴已安排前線督察到場處理，協助乘客繼續行程。

