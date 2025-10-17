城規討論修訂牛潭尾分區大綱圖 當局：發展保彈性易結合產學研

【on.cc東網專訊】政府加快發展北部都會區，當中包括大學城。城規會今日(17日)討論修訂牛潭尾分區計劃大綱圖，政府提出5項主要修訂，涉及大學城的發展、當區住宅及鐵路車站和綜合教研醫院的規劃。當局指由於難以預計未來情況，發展牛潭尾時會保持彈性，令未來的大學發展更易結合產學研。

牛潭尾新發展區總面積大約130公頃，大學城用地位於新發展區的東面，提供最多約52公頃的土地，佔新發展區約四成，當中包括第3所醫學院的發展。當局指「大學城籌劃及建設組」將制訂「北都大學城」的發展策略，並將涵蓋牛潭尾大學城的發展模式、設計及落實時間表等細節，有關土地最早於2028年起供使用。

發展區住宅 (甲類) 用地佔大約10.5公頃，涉及共5塊用地，主要用作專用安置屋邨及發展高密度私營房屋。至於計劃的牛潭尾站車廠、商住發展及公眾休憩用地，佔大約12公頃，將會提供最大住用總樓面面積達51.9萬平方米。

身兼城規會主席的發展局常任秘書長何珮玲表示，政府根據去年處理新田科技城的經驗，

由於難以預計未來情況，當發展牛潭尾時會保持彈性，令未來大學城發展更容易，足以令教學、科研以至少量生產，以結合產學研。學生及教職員的日常生活配套設施都會放進去，期望大學城將來成為配對設施完備的社區。

