​城門郊野公園遊客中心全面翻新 明日重新開放

【on.cc東網專訊】城門郊野公園遊客中心已完成全面翻新工程，將於明日(11月1日)重新開放，公眾可前往參觀。遊客中心設有多項互動展品、展覽廊及活動室，豐富訪客的郊遊體驗，推廣郊野公園綠色旅遊。訪客可透過展覽廊，了解城門郊野公園的歷史變遷、附近的遠足路線和季節勝景，以及認識當地豐富多樣的生境及動植物。訪客更可透過互動展區認識城門的戰時遺跡、著名景點及郊野公園的歷史。

遊客中心設有免費公眾導賞服務，介紹城門郊野公園的生物多樣性及戰時遺跡，並提供一系列可供預約的學校教育活動。為進一步優化訪客的郊遊體驗，遊客中心新增服務包括借用外置充電器、地圖及行山杖。

