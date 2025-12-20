城門隧道私家車失事反肚 司機一度被困獲救送院

【on.cc東網專訊】荃灣發生交通意外。今午(20日)12時05分，一輛私家車沿城門隧道公路住荃灣方向行駛，至出口時失控全車翻轉四輪朝天，飛越3行車線至往沙田方向行車線始停下，司機受傷被困。救援人員接報到場，將司機救出，交由救護車送院治理，意外原因有待調查。

運輸署宣布因交通意外，象鼻山路(往沙田方向)近城門隧道行政大樓的部分行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

