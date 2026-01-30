執導音樂片觀眾睇到瞓 福山雅治高EQ回應

【on.cc東網專訊】日本男神福山雅治，唱歌拍戲瓣瓣掂，最近更做埋導演。由他執導的音樂電影《月光》，將於下月6日在當地上映。昨日(29日)，他現身東京的戲院舉行完成試映會。

電影取材自前年10月，福山為家鄉長崎Stadium City舉行的揭幕演唱會，他透露當初見到眾多人聚集在自己出生成長之地長崎，便想這樣的故事製作成電影。試映會上，福山又回答觀眾提問，其中有粉絲表示福山的歌聲太治愈，令他在演唱會及電影中途忍不住睡著，福山聽罷不但冇嬲嬲豬，更大方回應：「就當付出高昂的票價，就可以獲得高質素睡眠就好！」

