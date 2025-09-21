培訓藥劑師社區藥房提供疫苗接種 港大醫學院冀提高成人疫苗覆蓋率

【Now新聞台】港大醫學院與藥廠合作，培訓藥劑師在社區藥房提供疫苗接種服務，有逾30位藥劑師已完成實習。

港大的代表模擬在社區藥房提供疫苗接種服務。目前有約200位藥劑師完成至少4小時工作坊，包括學習疫苗儲存、注射技術等，及約10小時網上自學法律倫理。

其中，超過30位藥劑師已在資深醫療人員監督下，各自為5位患者接種疫苗，獲發為期兩年的證書；現階段以流感疫苗為主，未來或擴展至其他疫苗種類，期望將部分疫苗接種工作轉移至社區藥房，提高成人疫苗覆蓋率，減輕公營醫療體系負擔。

港大醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基：「其實每一個藥劑師，不論是英國、美國甚至在香港，全部也是大學畢業，有專業資格，受過不同訓練，可以信任他們去接種疫苗。藥房很多時在不同地方不用預約已經可以去，其實很方便。在外國情況，有時甚至去買菜時走入去藥劑師那裡打針，之後才去買菜。」

