滅蚊

本港昨錄得3宗基孔肯雅熱個案，除一宗鑽石山禮賢會恩慈學校55歲女職員感染源頭未明外，另兩宗為輸入個案，今年至今共錄得50宗基孔肯雅熱確診。

一名居於東涌逸東邨的67歲男子，過去一個月獨自到訪廣東省佛山市，在回港前一日出現發燒及關節痛，返抵香港後到北大嶼山醫院急症室求醫。另一名76歲女子居於將軍澳厚德邨，她月中到訪廣東省廣州市及惠州市10日，期間曾因發燒和關節痛於當地醫院求醫，前日回港後再到將軍澳醫院急症室求醫。

兩人潛伏期曾外遊

衛生防護中心指，兩人目前情況穩定，由於他們潛伏期內曾到訪廣東省，認為他們是外遊期間感染，屬輸入個案。兩人家居接觸者均暫時沒有病徵，現正接受醫學監察。

鑽石山鳳德邨日前出現首宗本地個案，患者寓所半徑200米範圍內的20幢住宅和3間學校有較高感染風險，涉及約8,000戶、逾萬名居民。屋邨附近學校昨如常上課，有家長上學前為子女做好防蚊準備及提醒注意。衛生防護中心總監徐樂堅稱，黃大仙區雖然相對較高危，但不代表其他地區「零風險」。

3間學校之一、聖文德天主教小學副校長陶國耀說，已減少戶外活動、安排學生在課室內小息和用膳，降低風險。至於患者日常會接送孫兒到保良局金卿幼稚園，該校校長曾淑玲指有密切關注事件，已增設滅蚊燈、彈性容許學生穿長袖衣服回校，亦會全面滅蚊。

食環署加強墳場滅蚊

環境及生態局昨召開跨部門防治蟲鼠督導委員會特別會議，敦促各部門加強防蚊和滅蚊。食環署在明日重陽節期間，會加強公眾墳場及骨灰安置所潔淨、防治蚊患工作，並呼籲市民掃墓後要清除積水及垃圾，避免蚊蟲滋生。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/基孔肯雅熱今年累計50宗-鳳德邨附近學校減戶外活動/612642?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral