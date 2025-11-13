最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
基孔肯雅熱添1本地個案 再有兒童染流感亡
本港再錄得兒童流感死亡個案。衛生防護中心指，一名感染甲型流感的11個月大男嬰留院逾兩周，因併發症延至昨日不治。
中心總監徐樂堅稱，最新監測數據顯示流感活躍程度在10月最後一周開始回落，但仍處於較高水平，隨著天氣轉涼不排除流感活躍程度仍可能會有反覆。過往經驗顯示，本港冬季流感季節大多於1至3月出現，他不排除明年初會出現冬季流感季節，呼籲家長盡早安排子女接種流感疫苗。
衛生防護中心另公布增加一宗基孔肯雅熱本地個案，西灣河東熹苑一名68歲女子，周一起陸續出現關節痛、發燒及皮疹。中心初步所得資料顯示病人近兩個月沒有外遊，其住所和日常活動範圍亦與近月個案無重疊，中心會分析病毒基因判斷與早前個案是否有關。
瑪嘉烈醫院7醫生染手足口病
另外，瑪嘉烈醫院內科及老人科和外科部門7名醫生確診感染手足口病。院方指，他們本月2日起先後出現發燒、喉嚨痛及皮疹等病徵，調查初步發現他們曾於不同聚會有接觸，現正調查感染源頭，事件沒有影響瑪嘉烈醫院服務、並無病人受影響。
