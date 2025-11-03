基孔肯雅熱︱再增本地個案 多於個案曾到訪相同地方 包括葵涌廣場、青衣曉峰園、上環信德中心︱Yahoo

多於一宗個案曾到訪葵涌廣場一帶

【Yahoo新聞報道】本港今日（3 日）出現新一宗基孔肯雅熱本地感染個案，45 歲男患者無旅遊史，在上環返工，曾到過曉峰園，至今累計 3 宗本地個案。當局表示，已把個案曾到過的上環信德中心及葵涌廣場一帶，與部分輸入個案的活動地點有所重疊；此外，在曉峰園過去亦有 2 宗個案在當地居住。

另外，衛生防護中心亦將個案到訪地點與累計 54 宗個案的活動軌跡比對，發現患者並未到過黃大仙鳳德邨一帶，初步相信兩者沒有流行病學關聯。

衞生防護中心表示，中心會主動尋找隱形病人，盡快阻截傳播鏈；並設立熱線 2125 2373，供受影響地區居民每日 9 點到 8 點致電諮詢和評估。當局亦會在相關地區設健康站，由護士和醫生為居民作評估及抽血檢驗，並聯同關愛隊上門拍門了解情況；同時加強社區防護知識宣傳，明日設有網上健康講座，區內亦會舉辦健康講座及提供諮詢。