基孔肯雅熱︱曉峰園、長亨邨人員殺蚊 啟思幼稚園青衣分校家長：無理由唔返學︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】本港第三宗基孔肯雅熱本地感染個案居於青衣曉峰園，《Yahoo新聞》記早今早到曉峰園及毗鄰長亨邨視察，現場草叢處處，惟未見明顯蚊患，數名人員在現場噴灑殺蚊噴霧。有曉峰園內幼稚園家長稱學校有提供蚊怕水，長亨邨居民則稱該邨蚊蟲較多，唯有小心防疫。

在曉峰園內返學的小朋友貼上蚊貼。

家長：校園附近平日不多蚊

啟思幼稚園青衣分校位於曉峰園內，住戶張先生接送幼稚園兒子放學時向記者表示，對感染個案並不擔心，「冬天不是蚊蟲多的日子，又只是個別一兩宗個案」，形容校園附近平日也不多蚊，「咁你都要返學都要生活，冇理由話因為咁就唔返學㗎。」張先生補充，會替兒子加強防蚊措施，例如貼蚊貼、而學校也有提供蚊怕水給學生。

曉峰園附近有草叢和林木。

最新基孔肯雅熱本地個案居於曉峰園。

8月兩宗輸入個案居曉峰園 住戶：加強防蚊

曉峰園今年8月中錄得兩宗基孔肯雅熱輸入個案，住戶顏小姐表示，對於區內屢現感染個案感到擔心。由於家中有小朋友，她出門前會多噴蚊怕水，但平日感覺蚊蟲不算多，因屋苑有人定期清潔。她說，目前只能出街前噴多蚊水和穿著長袖長褲作預防；住戶黃太則稱並不太擔心感染，認為屋苑環境「都算ok，幾乾淨，冇乜積水」，物業平時亦有定期清理樹木及垃圾。她指，由於早前青衣已有確診個案，已經加強防蚊措施，「出街前會噴多些蚊怕水」。

衞生防護中心於長亨邨設健康站，提醒市民做好防蚊措施。

最近基孔肯雅熱個案居住曉峰園，今早有人員抵毗鄰長亨邨準備滅蚊。

長亨邨居民：蚊四圍飛 都無法子

長亨邨邨民蔡婆婆得知再有感染個案，也會感到擔心，「啲蚊四圍飛，來到呢度（青衣）都冇法子」，唯有平時小心防疫，繼續留意疫情發展。蔡婆婆指，曾有不少鄰居向她反映蚊蟲多，「呢度咁多蚊你仲坐喺度」。