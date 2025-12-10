基孔肯雅熱︱本港再增一宗本地個案 患者曾到訪青衣自然徑 中心呼籲市民切勿前往︱Yahoo

【Yahoo健康】衞生署衞生防護中心今日（ 10 日）公布，新增一宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者在潛伏期內曾到訪青衣自然徑，該自然徑昨日已暫停開放，直至另行通知。相關政府部門將會在該處展開大規模的化學滅蚊及其他防控工作，中心再次提醒市民不要擅自進入，以免接觸化學劑或妨礙滅蚊工作。

最新個案涉及一名 40 歲的屯門區男子。他先後在 12 月 4 日及 5 日出現關節痛及發燒，並在 12 月 7 日出現皮疹，患者昨日到屯門醫院急症室求醫，現已安排入院，目前情況穩定，血液樣本證實對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

廣告 廣告

流行病學調查顯示，該男子在潛伏期內沒有外遊記錄，屬於本地感染個案。他曾於 11 月 30 日與 11 人一同前往青衣自然徑遠足，病人表示期間曾被蚊叮咬。除了這次遠足，中心未有發現他在潛伏期內的其他活動地點與早前確診個案曾到訪的地點有重疊。

中心認為，病人較大機會是在青衣自然徑一帶遠足時受感染，與近期青衣的本地個案有流行病學關連。該名患者的家居接觸者及當日一同遠足的 11 人至今未有出現病徵。中心已按調查及風險評估，採取防控措施，包括為相關人士提供醫學監察及健康建議，並會在有需要時安排化驗檢測。

今年至今，香港共錄得 79 宗基孔肯雅熱確診個案，其中 11 宗為本地個案，其餘均為輸入個案。