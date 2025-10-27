基孔肯雅熱︱本港再增 3 宗個案 包括一名鳳德邨學校員工 曾到訪深圳及鳳德邨︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（27 日）公布，本港新增三宗感染基孔肯雅熱個案，當中包括一宗本地感染及兩宗輸入個案。三名患者分別居於黃大仙、東涌及將軍澳，其中兩人於潛伏期內曾到訪廣東省多個城市，包括佛山、廣州、惠州及汕尾，另一人是鳳德邨學校員工，曾到訪深圳及鳳德邨中心。中心表示，所有患者現時情況穩定，並已在無蚊環境接受治療，相關流行病學調查仍在進行中。

首宗個案為一名 55 歲女子，居於黃大仙。她在十月十一日至十二日到訪廣東省汕尾市，返港數天後再於十月十九日前往深圳市，十月二十四日出現發燒、皮疹及關節痛等症狀，翌日到廣華醫院求診。她是鳳德邨一間學校的員工，與她同行的人及三名家居接觸者暫未出現病徵，正接受醫學監察。由於患者潛伏期間曾到訪深圳及鳳德邨，感染源頭仍待確定。

第二宗個案為一名 67 歲男子，住在東涌。他於九月二十九日至十月二十四日獨自到訪佛山市，十月二十三日出現發燒及關節痛，翌日返港到北大嶼山醫院求醫。他的三名家居接觸者暫時沒有病徵。

第三宗個案為一名 76 歲女子，居於將軍澳。她在十月十七日至二十六日期間到訪廣州市及惠州市，十月二十二日於當地求醫，十月二十六日返港後到將軍澳醫院求診。她的兩名家居接觸者暫時沒有病徵。

三名患者現於無蚊環境接受治療，情況穩定。中心指出，兩名於潛伏期內曾到訪廣東省的患者屬輸入個案，並已把資料通報廣東省衞生當局。

衞生署衞生防護中心和黃大仙民政事務處在鳳德社區中心合辦教育講座，吸引過百名市民參與。

鳳德商場設醫護站 7 人評估後有病徵

中心表示，已按風險評估採取防控措施，包括為家居接觸者提供醫學監察、派發問卷及健康宣傳單張，並聯絡居民了解健康狀況。中心亦已向醫生、醫院、學校及院舍發信，提醒保持警覺。今晚八時，中心與黃大仙民政事務處在鳳德社區中心合辦教育講座，加強市民對基孔肯雅熱的認識。昨晚舉行的網上講座累計觀看人次超過 4 100。

中心由昨日起設立熱線（電話：2125 2373）及鳳德商場二樓醫護站，為出現病徵的居民評估。截至今日下午五時，約 1 300 名居民已接受評估，其中七人出現相關症狀，已抽血化驗並等候結果。熱線及醫護站每日由上午九時至下午八時運作。

中心人員在鳳德商場二樓的醫護站，為出現相關症狀的當區居民進行抽血檢查。

廣東省江門市最嚴重

截至九月三十日，全球共有 40 個國家及地區呈報 445 271 宗基孔肯雅熱病例及 155 宗死亡個案，病例主要分布於美洲、非洲、亞洲及歐洲。

根據廣東省疾病預防控制局資料，十月十九日至二十五日新增 868 宗個案，較前一週的 2 086 宗明顯下降。大部分病例集中於江門市（199 宗）、佛山（130 宗）、廣州（124 宗）及深圳（102 宗），均屬輕症，沒有嚴重或死亡個案。