基孔肯雅熱︱青衣自然徑列較高風險 多名行山人士確診 衞生署：青衣北一帶加強滅蚊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】衞生防護中心今日（ 7 日）表示，本港未有新增基孔肯雅熱個案，但指由於多名確診者均曾到青衣自然徑行山，中心已加強相關地區的防蚊及監測工作。
本港今年累計錄得 78 宗確診個案，當中 10 宗屬本地感染，其餘為輸入個案。中心指，近期數名患者報稱曾於青衣自然徑被蚊叮咬，該區風險評估較高。中心呼籲近期曾在青衣北一帶活動、或在青衣自然徑行山後出現病徵的人士盡快求醫，並可致電查詢熱線（ 2125 2373 ），熱線運作時間為每日早上 9 時至晚上 8 時。
已通知葵青區約 130 名基層醫生
中心早前亦已通知葵青區約 130 名基層醫生提高警覺，並為疑似個案安排血液化驗，化驗服務由公共衞生化驗服務處免費提供。
食環署已在青衣自然徑一帶加強滅蚊工作，包括密集式霧化殺滅成蚊、使用大型超低微量噴霧器及試用滅蚊機械狗；亦增設捕蚊器、清除棄置積水容器及垃圾，並在無法即時處理的積水位置施放蚊油或殺幼蟲劑。食環署並聯同多個部門清除潛在蚊患，並向行山人士派發宣傳單張。署方亦已召開跨部門會議，按情況需要作出部署。
確診本地個案曾在上環出沒
另外，涉及一名居於上環的 23 歲女子的本地個案仍在調查中。中心呼籲在上環皇后大道西（近摩利臣街及荷李活道一帶）居住或工作的市民，如於 11 月 15 日或之後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。中心人員會繼續接觸該區市民，提醒留意病徵及保持家居衞生。
全球於年初至 9 月 30 日，共呈報約 44.5 萬宗病例及 155 宗死亡個案，個案遍布美洲、非洲、亞洲及歐洲。雖然北半球已踏入冬季，但氣候變化令部分亞熱帶及溫帶地區氣溫持續偏高，有利蚊媒繁殖，相關輸入風險未有消減。
