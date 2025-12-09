基孔肯雅熱︱青衣自然徑暫停開放 多名患者到訪後受感染 衞生署籲市民切勿前往︱Yahoo

【Yahoo健康】衞生署衞生防護中心今日（9 日）宣布，鑑於近期有市民在青衣自然徑一帶感染基孔肯雅熱，以及相關部門即將在該處加強滅蚊防蚊工作，青衣自然徑今日晚上起暫停向公眾開放，直至另行通知。中心忠告市民現階段不要前往該自然徑，以降低受感染的風險。今年至今，本港累計有 78 宗確診個案，其中 10 宗為本地感染，其餘均屬輸入個案。

近期有五宗本地基孔肯雅熱個案的患者，都曾到訪青衣自然徑一帶，涉及兩男三女，年齡介乎 49 至 67 歲，在 11 月中旬至 12 月 2 日期間發病。流行病學調查顯示，五名患者的活動地點在青衣自然徑有所重疊，部分人報稱曾於該徑被蚊叮咬，其中最新的個案是在 11 月 29 日到訪該徑。

自 11 月 20 日接獲首宗個案呈報後，中心已即時聯絡相關部門，在青衣一帶展開大規模的防蚊滅蚊行動。由於一些個案的樣本分析結果顯示相同的基因序列，中心評估後認為青衣自然徑的風險較高。

超過 40 次霧化處理

食環署已利用大型超低微量噴霧器及機械狗等工具，在該處一帶進行超過 40 次霧化處理，殺滅成蚊，範圍涵蓋整條自然徑及其外圍。食環署亦已清理約 600 個潛在蚊子滋生地，在 80 個無法即時處理的積水地方施放蚊油或殺幼蟲劑，並設置新型捕蚊器。食環署同時向該處的行山人士派發宣傳單張，呼籲市民提防蚊患和採取個人保護措施，並到訪附近範圍內的學校和幼兒設施，提供防蚊滅蚊資訊及協助。

在巡查方面，食環署已加緊巡查自然徑附近一帶的地盤工地及住宅處所，向違規的負責人提出兩宗有關蚊蟲滋生的檢控，並發出八張法定消除積水通知書。

青衣自然徑

行山徑長約 7000 米

雖然相關部門在過去兩至三周已進行一連串防蚊滅蚊行動，但仍發現有曾到訪青衣自然徑的市民受感染，顯示該地帶的感染風險依然存在。

青衣自然徑屬於郊野環境，覆蓋範圍甚廣，行山徑長約 7 000 米，與市區環境相比，控蚊工作面臨更大挑戰。該自然徑兩旁的地方均存在各種天然病媒滋生地，包括泥土表面的水窪、落葉等，增加蚊蟲滋生風險。