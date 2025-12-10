《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
基孔肯亞熱︱青衣自然徑續關閉 5 個案行山曾被蚊叮 滅蟲業界憂波及屋苑 促擴大滅蚊範圍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】近期有五宗基孔肯亞熱患者到訪青衣自然徑一帶，該處昨晚（9日）起停止開放，進行更密集滅蚊工作。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮指出，現時仍是零星個案，未有爆發跡象，而本次滅蚊工作需要動用大型機器、以及處理積水，估計需時逾一星期。香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源則表示，自然徑內蚊患仍有機會影響附近居民，郊野環境滅蚊難度亦較市區高，提醒市民要自行做好個人防蚊措施。
11月中起持續有個案 未有爆發跡象
衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早在港台節目《千禧年代》指，透過樣本分析結果排查，發現到訪過青衣自然徑的三男二女患者有相同基因序列，他們均報稱行山時未有做個人防蚊措施，並曾經被叮咬。自 11 月中開始持續有個案到自然徑後被感染，但歐家榮指個案較為零散，未有爆發跡象。
歐家榮指青衣自然徑全長7公里，除了密集的植物，亦有凹凸不平的泥地，有些水渠也被枯葉樹枝堵塞，產生積水。因此滅蚊工作難度比在社區更高，需要動用大型機器入內作霧化滅蚊、填平有積水的凹凸處、施放誘蟲劑等，估計需時 7 至 10 日。不過歐家榮仍有信心自然徑蚊患不會影響青衣市區居民。
業界籲市民避免靠近山邊
香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源指則表示，從地圖觀察可見，青衣自然徑有些路徑靠近幾個屋苑，絕對有必要再擴大滅蚊範圍，呼籲附近市民要避免靠近山邊 ，要做好防蚊措施。他亦指而且青衣自然徑內有不少樓梯，路面較窄，運載大型機器入內使用有困難，噴灑藥水時亦可能會被樹葉遮擋，未能深入滲透，所以行山人士的個人防蚊措施更為重要。
不過梁廣源指，食環現時在相關地點 250 米範圍內進行密集式霧化處理，仍然足夠覆蓋白紋伊蚊飛行路徑。他又指天氣轉涼後，成蚊會躲在幽暗處等待氣溫回暖，業界在冬季要把握時間，趁蚊子未活躍飛行時找到他們的聚集滋生地進行滅蚊，效果更好。
