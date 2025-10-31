基孔肯雅熱︱55 歲女子確診為本地個案 至今累計 2 宗 料於黃大仙鳳德邨一帶受感染︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心表示，截至今日（31 日）下午 5 時，本港未有新增基孔肯雅熱感染個案。早前一名 55 歲女子的感染源頭經調查後確定，個案被列為本地感染。

中心指出，公共衞生化驗服務處已完成該名女子的病毒基因分析，結果顯示樣本與本港首宗本地個案、即居於黃大仙鳳德邨的 82 歲女子相同，顯示兩人的感染源一致。根據流行病學資料，包括兩人在潛伏期內的共通活動地點，中心認為 55 歲女患者較大機會於鳳德邨一帶受感染。由於患者的感染及發病日期均早於政府展開大規模控蚊行動前，該個案對整體風險評估影響有限。

累計 52 宗個案

中心已根據調查結果採取防控措施，為患者的家居接觸者及可能暴露於感染源的人士提供醫學監察及健康建議，若他們出現病徵，會安排化驗檢測。

本港今年累計錄得 52 宗基孔肯雅熱確診個案，其中兩宗屬本地感染，50 宗為輸入個案。截至今日下午 5 時，中心透過設於鳳德商場二樓的醫護站、熱線及上門探訪，已為約 9 400 名居民作健康評估，安排 37 名出現輕微病徵的市民抽血檢查，化驗結果顯示，34 名已完成檢驗者的樣本均呈陰性。

今年截至 9 月 30 日，全球共有 40 個國家或地區呈報 445 271 宗基孔肯雅熱病例及 155 宗相關死亡個案，病例遍布美洲、非洲、亞洲及歐洲，多國目前正爆發疫情。中心提醒市民外遊前須留意當地情況。

政府方面，中心正聯同多個部門加強防控措施，以防疾病在本地擴散。因應該名 55 歲女子被列為本地感染個案，中心已派員前往她任職的鳳德邨學校了解情況，並確認校內暫無師生出現相關病徵，校方亦再次獲提醒採取防蚊措施。