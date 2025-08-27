基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 居於中西區34歲男子曾到斯里蘭卡 今年累計個案12宗｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】衞生防護中心表示，今（27 日）本港錄得一宗新增基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名居於中西區的34歲男子。

初步調查顯示，他於 8 月 15 日到斯里蘭卡，在當地逗留期間曾被蚊叮咬，並於 8 月 19 日起在斯里蘭卡出現發燒、頭痛及關節痛，8 月 24 日起出現皮疹。

病人在 8 月 25 日回港前已經退燒，但因關節持續疼痛，昨日（26 日）到私家醫院求診，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應，由於病人抵港前已經退燒，抵港後對蚊子不具傳染性，因此無需入院。

一名早前與病人一同到斯里蘭卡的家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心已把個案通報斯里蘭卡衞生當局。本港今年累計錄得12宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。