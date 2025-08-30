基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 27歲女子居於深水埗 曾到佛山市旅遊 今年累計錄13宗｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】衞生署衞生防護中心今（30 日）公布，本港新增一宗感染基孔肯雅熱的輸入個案，患者是一名居於深水埗的27歲女子，目前情況穩定。

患者本月15至17日到廣東佛山旅遊，至24日出現發燒及皮疹，周四（28 日）到明愛醫院急症室求診並獲安排入院，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。她沒有同行人士，兩名家居接觸者沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

中心已把個案通報廣東省衞生當局。本港今年累計錄得13宗確診個案，全部屬輸入個案。