基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 67 歲婦曾先後到中山及廣州｜Yahoo

【Yahoo 健康報道】衞生署衞生防護中心周日（30 日）下午表示，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，患者為一名居於元朗區的 67 歲女子。

中心初步調查顯示，她於 11 月 15 日至 16 日，以及 20 日至 23 日分別到訪廣東省中山市及廣州市，她在周五（28 日）出現關節痛，同日到博愛醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。她的 5 名家居接觸者及 5 名同行到中山市及廣州市的人士，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

由於病人在潛伏期曾前往受基孔肯雅熱影響的地方旅遊，中心認為她在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得 74 宗基孔肯雅熱確診個案，6 宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。