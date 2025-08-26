基孔肯雅熱｜新增2宗輸入個案 10歲男童曾到佛山、31歲女子曾到印尼 今年累計11宗｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】衞生防護中心表示，今（26 日）本港錄得兩宗新增基孔肯雅熱輸入個案。包括一名居於沙田區的10歲男童， 8 月16 日起到廣東省佛山市；居於深水埗區的31歲女子，8月8日至23日到印度尼西亞，兩人均曾被蚊叮咬。

男童 8 月 20日回港，24 日起出現發燒、皮疹及關節痛，昨日（25 日）到威爾斯親王醫院急症室求診，獲安排入院。他的三名家居接觸者現時都沒有出現病徵（包括一名與男童一同到佛山市的人士）。

31 歲女子 8 月 23 日出現發燒，翌日（24 日）回港，並出現關節痛。她昨日到瑪嘉烈醫院急症室求診，獲安排入院，目前情況穩定。她的四名家居接觸者現時都沒有出現病徵，正接受醫學監察。

中心已把個案分別通報廣東省和印度尼西亞衞生當局。本港今年累計錄得11宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。