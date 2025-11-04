基孔肯雅熱｜最新患者活動遍及青衣、葵涌和上環 學者：追查工作複雜 市民毋須過份恐慌｜Yahoo

今早有人員到曉峰園附近的長亨邨進行滅蚊防蚊工作。

【Yahoo 新聞報道】衞生防護中心昨日公布（3 日）第三宗基孔肯雅熱本地感染個案，45 歲男患者居於青衣曉峰園，曾到過上環信德中心及葵涌廣場，中心呼籲 3 址一帶居民若於 10 月 1 日後出現發燒、皮疹或關節痛症狀，應盡快求醫或聯絡中心。港大臨床醫學學院微生物學系教授陳福和今早（4 日）在電台節目表示，相信未來仍有機會出現基孔肯雅熱本地個案，但市民毋須過度恐慌，現階段應繼續做好防蚊滅蚊。

陳福和今早在港台節目《千禧年代》表示，早前發現的第一宗和第二宗本地個案，都是跟黃大仙鳳德邨確診老婦相關，但今次第三宗本地個案就跟上兩宗個案沒有任何流行病學關連，因此現時需要謹慎調查會否出現跟最新個案相關的本地個案。

陳福和：當局盡最大努力 避免大爆發

陳福和承認，最新個案患者的活動範圍比較廣泛，遍及青衣、葵涌和上環，令到流行病學追查工作更加複雜；但他同時指市民毋須過份恐慌，因為當局仍然盡很大努力避免基孔肯雅熱在本地出現大爆發，甚至成為風土病，現階段市民仍然要注重個人和家居防蚊，地盤等容易積水的地方亦要做好防蚊滅蚊工作。

大灣區往來密切 仍有機會增本地個案

被問到會否繼續出現本地個案，陳福和指本港與大灣區人員往來密切，加上其他國家持續出現病例，本地仍然有機會出現本地個案，但幸好現時已經踏入 11 月，氣溫開始下降，當局在防蚊滅蚊的風險管理工作可以事半功倍。陳提醒市民，如懷疑有徵狀，應該盡快求醫和主動測試抗體，以確認有否受到感染。